Puerto Rico vs Serbia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este sábado 3 de julio en las semifinales del Preolímpico FIBA de Baloncesto rumbo a Juegos Olímpicos, cuando Puerto Rico busque dar la sorpresa que les permita seguir soñando con llegar a Tokio, pero tendrán que hacer un duelo perfecto ante Serbia que saldrá a imponer su jerarquía y su condición de local en la duela del Aleksandar Nikolic Hall.

Hora y Canal Puerto Rico vs Serbia

Sede: Aleksandar Nikolić Hall, Belgrado, Serbia

Hora: 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos. 9:00 pm en San Juan.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. Wapa en Puerto Rico. Livebasketball.TV en todo el mundo.

Puerto Rico vs Serbia en VIVO

La selección de Puerto Rico suele ser un rival de cuidado, sabe que tendrá que hacer un duelo perfecto si aspira a avanzar, pero nadie les quita la ilusión.

Los Boricuas vienen de una dura derrota el pasado jueves cuando se midieron a Italia siendo superados 90-84 a pesar de los 24 puntos de Gian Clavell, ese fue su único duelo de la fase de grupos ya que su partido ante Senegal se tuvo que cancelar por casos de COVID.

Por su parte, Serbia es considerada una potencia en este deporte y estando en casa luce difícil que le puedan quitar el boleto Olímpico, sin embargo saben que no pueden caer en excesos de confianza. En la fase de grupos sufrieron para ganar sus 2 juegos.

Los Serbios tuvieron actividad por última vez el pasado miércoles en el cierre de la fase de grupos donde no la pasaron nada bien para vencer 83-76 a Filipinas con gran juego de Marjanovic con 25 puntos y 10 rebotes, antes habían vencido a la República Dominicana.

Tanto Puerto Rico como Serbia saben de la importancia de este duelo dado que ambas selecciones se jugarán el todo por el todo, no hay margen de error, el vencedor estará en la gran final por el boleto a Tokio, mientras que el perdedor quedará eliminado sin ninguna oportunidad de llegar a los Juegos. En los pronósticos claramente los Serbios son favoritos, pero los Boricuas dejarán todo por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. Puerto Rico vs Serbia.

