[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Mazatlán vs Pachuca 2-1 Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

Mazatlán sumó una valiosísima victoria 2-1 sobre Pachuca en el arranque de la jornada 2 del Torneo Apertura 2021 en el Kraken

El primer lapso transcurrió de manera emocionante, con ambos equipos buscando hacer daño y generando oportunidades, pero fue el Pachuca el que tomó ventaja cuando al 20 Nico Ibáñez la mandó al fondo, parecía que así nos íbamos al descanso, sin embargo al 45+2 apareció Camilo Sanvezzo para el 1-1. Para el segundo tiempo el ritmo cayó de manera dramática, no había nada en ningún área siendo un duelo muy flojo, parecía que no habría nada, pero al 82 un penal le permitió a Camilo Sanvezzo anotar el 2-1 tras fallarlo en primera instancia, pero el rebote le quedó solo para empujarlo, Pachuca intentó reaccionar, pero el empate ya no llegó.

Así, Mazatlán arribó a 6 puntos como líder de la competencia, mientras Pachuca se estancó en 3 unidades. En actividad de la jornada 3 de la Liga MX, los Sinaloenses recibirán a Monterrey el viernes, tres días después los Tuzos recibirán al Atlas. Mazatlán 2-1 Pachuca.

