Atletismo EN VIVO Marcha 20 km Noel Chama, Jesús Vega, José Barrondo, Calel, Andrés Olivas Hora, Canal, Dónde ver Juegos Olímpicos 2021

Este jueves 5 de agosto continua la actividad del Atletismo en los Juegos Olímpicos 2021 arrancando con las pruebas de distancia ya que se estará celebrando los 20 km de Marcha Masculino donde 57 atletas estarán buscando una de las medallas.

Hora y Canal Marcha 20 km

Sede: Parque Odori de Sapporo, Tokio, Japón

Hora: 4:30 pm de Japón. 1:30 am de Guatemala y Centroamérica. 2:30 am de México, Colombia y Ecuador. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Marcha 20 km en VIVO

La armada mexicana estará conformada por el joven Noel Chama que se ha puesto como objetivo terminar entre los 15 primeros y si hay una oportunidad de medalla buscarla con todo. Andrés Olivas, también muy joven, igual tendrá el objetivo de quedarse entre los primeros 15 puestos, mientras que Jesús Vega será el más veterano con 27 años intentando dar la sorpresa y pelear por las medallas.

También habrá un buen grupo de latinos compitiendo. Destaca José Barrondo, primo del medallista de plata por Guatemala Erick Barrondo, también por Guatemala aparecen José Ortiz y José Calel. De Colombia aparece Manuel Soto, Eider Arevalo y Jhon Castañeda. De Perú estará Luis Campos y César Rodríguez, mientras que de Ecuador Brian Pintado y David Hurtado buscarán hacer un buen papel.

Así que estamos listos para disfrutar de esta prueba donde habrá un gran número de latinos buscando colgarse una medalla, ninguno está entre lo favoritos pero lucharán con todo. Aquí les tendremos toda la cobertura, con la transmisión online por YouTube y los resultados finales.

