Estados Unidos vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este miércoles 4 de agosto en el arranque de las semifinales del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021, donde los Estados Unidos buscarán seguir su camino rumbo a la medalla de Oro, pero tendrá una prueba sumamente dura al medirse a Australia que llega motivado listo para dar la gran campanada en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Estados Unidos vs Australia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 1:40 pm de Japón (jueves). 11:40 pm de México, Colombia, Ecuador y Perú. 1:40 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:40 pm PT / 00:40 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en Europa.

Estados Unidos vs Australia en VIVO

La selección de lo Estados Unidos es la máxima favorita para llevarse la medalla de Oro, tiene un equipo poderoso, aunque se han visto vulnerables por algunos lapsos, así que deben mostrar su mejor nivel este jueves si quieren seguir su camino en la competencia.

😎 ¡ESTADOS UNIDOS A SEMIFINALES DE #BASKETBALL!



🔝 El #TeamUSA venció 95-81 a #ESP en Cuartos de Final



⭐ Kevin Durant comandó a su equipo con 29 pts, 4 reb y 2 ast



🇪🇸 Ricky Rubio fue el máximo anotador con 38 puntos.



🔜 Esperan por #ARG o #AUS#OlimpicosTelemundo pic.twitter.com/Aue61cIB7C — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 3, 2021

El Dream Team viene de una clara victoria el pasado lunes, en los cuartos de final, donde se midieron a España en un choque que estuvo cerrado el medio tiempo, pero terminaron quedándose con el triunfo 95-81, con Kevin Durant al mando.

Por su parte, Australia ha marcado el ritmo de la competencia logrando ganar los 4 partidos que han disputado hasta ahora, sin embargo saben que el de este jueves será el choque más duro y que tendrán que hacer un duelo perfecto para aspirar a ganar.

¡SE DESPIDEN DE #Tokyo2020! 🥺🇦🇷



Argentina se va de los #JuegosOlImpicos y la leyenda @LScola4 no pudo contener el llanto en lo que fue su último partido#VamosConTokyo @PrensaCOA

VIDEO 📹⬇️https://t.co/UHcF1aOnEU pic.twitter.com/9e3M4dVcnf — MARCA Claro (@MarcaClaro) August 3, 2021

Los Boomers se vieron realmente sólidos en los cuartos de final de la competencia el pasado martes cuando se midieron a Argentina logrando una aplastante victoria 97-59 con buenas actuaciones de Patty Mills y Nick Kay.

Tanto Estados Unidos como Australia saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, el ganador estará avanzando a la final por la medalla de Oro, mientras el perdedor tendrá que ir por el bronce. En los pronósticos el Dream Team es favorito por su mayor jerarquía, sin embargo los Boomers saldrán con todo intentando dar la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Estados Unidos vs Australia.

