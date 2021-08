Francia vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Handball Juegos Olímpicos 2021

Handball

Juegazo de poder a poder tendremos este jueves 5 de agosto abriendo las semifinales del Handball de los Juegos Olímpicos 2021, cuando Francia busque seguir su camino rumbo a la medalla de Oro, pero tendrá una dura prueba cuando se midan a Egipto que llega muy motivado listo para llevarse el triunfo en el Yoyogi National Gymnasium.

Hora y Canal Francia vs Egipto

Sede: Estadio Nacional Yoyogi, Tokio, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 5:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Francia vs Egipto en VIVO

La selección de Egipto ha hecho historia al meterse a estas instancias por primera vez en su historia, ahora buscará redondear esta increíble participación con una medalla.

💣 ¡Egipto hace historia en el handball de #Tokyo2020!



🤾‍♂️ ¡Eliminó por 31-26 a Alemania (bronce en #Río2016) y se transformó en el primer equipo africano en meterse entre los 4 mejores de unos JJOO!



👉🏼 Se medirá en semifinales ante Francia pic.twitter.com/gxsjiFCwRt — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2021

Los Faraones sorprendieron a Alemania, tercero en Río 2016, en la ronda de cuartos de final logrando vencerlos 31-26 comandados por Yahaia Omar y Ali Zein.

Por su parte, Francia es el vigente subcampeón Olímpico y el objetivo será volver a pelea por las medallas, están cerca, pero saben que no pueden aflojar en esta fase definitiva.

🔥 ¡Paliza histórica de Francia por 42-28 sobre Bahrein en el handball de #Tokyo2020!



👉🏼 1ª vez que un equipo supera los 40 goles en un duelo de play-off por el oro olímpico



🇨🇵 ¡Francia saca boleto a semis por 4ª vez consecutiva! pic.twitter.com/RgXSCFCPjs — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2021

Les Bleus se vio sólido en los cuartos de final donde se midieron a Bahrein logrando un contundente triunfo 42-28 con juegazo de Kentin Mahé.

Tanto Egipto como Francia saben de la importancia de este juego ya que ambos llegan con la misión de ganar y con ello meterse a la final por el Oro. En los pronósticos Les Bleus es el favorito por su mayor jerarquía, pero los Farones saldrán muy motivados por otra sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Francia vs Egipto.

Francia vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Handball Juegos Olímpicos 2021

Last modified: agosto 4, 2021

Etiquetas: Canal Francia vs Egipto