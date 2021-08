[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Raya2 vs Tapatío 2-0 Liga de Expansión Apertura 2021

Liga de Expansión Apertura 2021

Los Raya2 sumaron su primer triunfo en la historia al doblegar 2-0 al Tapatío por la jornada 3 de la Liga de Expansión Apertura 2021.

El partido no pudo arrancar de mejor manera ya que apenas a los 4 minutos Jacobo Reyes los puso al frente, eso obligó a Tapatío a adelantar lineas, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo,a penas a los 5 minutos Hernán Pineda aumentaba la ventaja de Raya2, un minuto después Ronaldo Cisneros reventaba el poste, así ya no hubo más.

Con esta victoria Raya2 arribó a 3 puntos en la onceava posición, mientras Tapatío se hundió con una sola unidad. En actividad de la jornada 4 de la Liga de Expansión, los Regios visitarán a Venados el martes, dos días después los de Guadaslajara recibirán al Atlético Morelia. Raya2 2-0 Tapatío.

