El Salvador vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial de Playa 2021

Partido de “vida o muerte” tendremos este domingo 22 de agosto en la jornada 2 del Mundial de Playa 2021 donde El Salvador buscará dar la sorpresa que les permita seguir en la pelea, pero tendrán que medirse a Brasil que saldrá a imponer su jerarquía en el Moscú.

Hora y Canal El Salvador vs Brasil

Sede: Complejo Olímpico Luzhnikí, Moscú, Rusia

Hora: 7:00 pm de Rusia. 10:00 am en El Salvador. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Canal 4 en El Salvador.

El Salvador vs Brasil en VIVO

La selección de El Salvador se ha consolidado como una potencia de la disciplina y quiere demostrar que se mantiene entre los mejores del mundo, su debut no fue el mejor, pero todavía hay tiempo de recomponer el camino.

La Selecta tuvo un duro debut el pasado viernes cuando se midieron a Bielorrusia en un duelo muy emocionante que terminó con empate 5-5 para irse a los penales donde los europeos se quedarían con la victoria 5-4 para sumar el punto en disputa.

Por su parte, Brasil es considerada una de las favoritas a llevarse este título, sin embargo tampoco arrancaron bien e igual estarán buscando su primer triunfo que les permita seguir en la pelea.

La Canarinha se midió a Suiza en su debut el pasado viernes en un emocionante empate 5-5 para terminar cayendo en penales 4-3.

Tanto El Salvador como Brasil saben de la importancia de este partido dado que ambos países tuvieron un amargo debut siendo derrotados, pero demostrando que están para competir. Los Sudamericanos son favoritos, pero La Selecta saldrá con el corazón por la sorpresa. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. El Salvador vs Brasil.

