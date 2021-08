Arsenal vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 22 de agosto siguiendo con la jornada 2 de la Premier League 2021-2022, cuando el Arsenal haga su debut en casa con la misión de sumar sus primeros puntos tras un amargo debut, pero tendrán que recibir a un Chelsea que saldrá decidido a imponer su calidad y llevarse el botín en el Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Chelsea

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 12:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Arsenal vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Arsenal tiene la misión de volver a pelear por los primeros puestos, sin embargo su debut fue muy duro, por lo que ahora que disputarán su primer partido en casa es vital el llevarse las tres unidades.

Los Gunners vienen de un durísimo debut la semana pasada cuando visitaron al Brentford, recién ascendido, siendo superados 2-0, por lo que tienen mucho que mejorar.

Por su parte, el Chelsea, flamante campeón de Europa, es considerado entre los favoritos para pelear por el título, cumplieron en su debut, pero el de este domingo se espera sea un duelo mucho más complicado.

Los Blues vienen de un gran debut la semana pasada cuando recibieron al Crystal Palace logrando doblegarlos 3-0 con anotaciones de Marcos Alonso, Christian Pulisic y Trevoh Chalobah.

Tanto el Arsenal como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad dado que el objetivo será ser protagonistas y pelear por los primeros puestos. En los pronósticos los Blues son favoritos, sin embargo los Gunners están en casa y les urge ganar credibilidad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Chelsea.

Arsenal vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Premier League 2021-22

(*Si te sirvió el canal ayúdanos compartiendo! Gracias)

Narración:

Last modified: agosto 22, 2021

Etiquetas: Arsenal