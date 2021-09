Costa Rica vs México EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Octagonal Final CONCACAF 2022

Eliminatorias CONCACAF 2022

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 5 de septiembre en la jornada 2 del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022, cuando Costa Rica haga su debut en casa con la misión de ganar y demostrar que tienen todo para competir por el boleto a Qatar, pero tendrán que recibir a México que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Estadio Nacional de San José.

Como llegan las selecciones

La selección de Costa Rica esta en un proceso de reconstrucción de la mano de Luis Fernando Díaz, su plantel es interesante, pero ya en su debut demostraron que les hace falta mucho trabajo en conjunto que necesitarán si aspiran a sumar este domingo.

Los Ticos tuvieron un agridulce debut el pasado jueves cuando visitaron a Panamá en un choque en el que fueron claramente superados, sin embargo aguantaron un 0-0 que, por las circunstancias, fue un buen resultado.

Por su parte, México es, junto a Estados Unidos, la gran favorita para quedarse con un boleto al Mundial, sin embargo llegan con ausencias y con muchas dudas, igualmente no podrán contar con el Tata Martino que no hizo el viaje por problemas de salud, así que habrá que ver que tanto les afecta no tenerlo en el banquillo.

El Tricolor también tuvo un agridulce debut el pasado jueves cuando recibieron a Jamaica en un duelo en el que dejaron muchas dudas, parecía que tendrían que conformarse con un empate 1-1, hasta que a un minuto del final apareció Henry Martín vistiéndose de héroe con un golazo que les dio la victoria.

Tanto Costa Rica como México saben de la importancia de este partido ya que ambas selecciones tienen la misión de ganar y con ello dar un nuevo paso rumbo al objetivo mundialista, apenas estamos iniciando pero cada punto es vital en una eliminatoria que no será nada fácil y donde solamente 3 de las 8 selecciones obtendrán su boleto a Qatar, mientras que una cuarta irá al repechaje.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez el pasado 3 de junio en las semifinales de la Liga de Naciones CONCACAF en los Estados Unidos. Fue un choque dominado por el Tricolor, pero no pudo anotar para tener que irse hasta los penales donde finalmente se quedarían con la victoria 5-4.

Hora y Canal Costa Rica vs México

El juego entre Costa Rica vs México se estará disputando en punto de las 5:00 pm de San José y 6:00 pm del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 4:00 pm del Pacífico y 7:00 pm del Este. Otros horarios son:

Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 5:00 pm

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 6:00 pm

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 7:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:00 pm

La transmisión del partido México vs Costa Rica en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Las Estrellas y Azteca 7 en TV Abierta para la República Mexicana, así como por Teletica y Repretel en Costa Rica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la CONCACAF que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Costa Rica vs México en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que tienen una gran rivalidad y que saldrán con todo por el triunfo. En los pronósticos el Tricolor es muy ligero favorito por su mayor jerarquía y calidad, pero los Ticos están en casa donde suelen hacerse muy fuertes. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Costa Rica vs México.

