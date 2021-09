[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Manchester United vs Newcastle 4-1 Premier League 2021-2022

Premier League 2021-2022

El Manchester United dio un golpe de autoridad en el debut de Cristiano Ronaldo logrando vencer 4-1 al Newcastle en la jornada 4 de la Premier League 2021-2022 en Old Trafford.

El partido arrancó de manera pareja, Manchester United intentaba tomar las riendas pero no eran muy claros ante un Newcastle que estaba bien parado atacando cuando podía, parecía que al descanso no habría goles, pero al 45+2 Cristiano Ronaldo aprovechó un rebote del arquero para solamente empujar poniendo el 1-0 y desatando la locura en Old Trafford. Para el segundo tiempo el Newcastle sorprendió al 56 cuando Javier Manquillo puso el empate, sin embargo apenas 6 minutos después Cristiano Ronaldo apareció de nueva cuenta para poner el 2-1, tras eso el choque se mantenía tenso, las Urracas buscaban sorprender, pero al 80 Bruno Fernandes apareció para el 3-1, pero eso no fue todo ya que en tiempo de reposición Jesse Lingard firmó el 4-1 final.

Con esta victoria el Manchester United arribó a 10 puntos colocándose como líder en solitario, mientras Newcastle se estancó en una unidad en el penúltimo puesto. Los Red Devils volverán a la actividad el martes en su debut en la Champions League visitando al Young Boys. Manchester United 4-1 Newcastle.

