Guatemala vs Uzbekistán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Futsal 2021

Arrancan las emociones del Mundial Futsal 2021 este domingo 12 de septiembre con un gran partido cuando Guatemala haga su debut con la misión de dar la sorpresa que les permita soñar con la clasificación, pero tendrán que medirse a Uzbekistán que saldrá decidido a llevarse el botín del Avia Solutions Group Arena.

Hora y Canal Guatemala vs Uzbekistán

Sede: Avia Solutions Group Arena, Vilna, Lituania

Hora: 6:00 pm de Lituania. 9:00 am de Guatemala y Centroamérica. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos. Tigo Sports en Guatemala

Guatemala vs Uzbekistán en VIVO

La selección de Guatemala ha crecido mucho en esta disciplina donde llega como el tercer lugar de la CONCACAF tras perder en semifinales ante Costa Rica, pero venciendo a Panamá en el duelo por el tercer lugar.

Los Chapines arrancarán el sueño con la misión de superar lo hecho hace 5 años, en la edición pasada, cuando quedaron eliminados en la fase de grupos perdiendo sus 3 partidos, por lo que para esta edición esperan mostrar mejoría.

Por su parte, Uzbekistán también inicia esta competencia con la misión de mejorar lo hecho en la Copa del Mundo pasada donde quedó fuera en la fase de grupos con un empate y par de derrotas, en aquella ocasión perdieron ante Panamá.

Los Uzbekos lograron su boleto en el ya lejano 2018 cuando se quedaron con la tercera posición del campeonato de Asia de Futsal tras perder ante Irán en semifinales, pero venciendo a Iraq en el duelo por el tercer puesto. En el 2020 no hubo torneo debido a la pandemia del COVID.

Tanto Guatemala como Uzbekistán saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a “matar o morir” ya que muchas de sus aspiraciones de clasificación estarán en lo que hagan en este debut ya que lucen como las selecciones más “débiles” en un grupo que comparten con Rusia y Egipto. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Guatemala vs Uzbekistán.

Guatemala vs Uzbekistán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial Futsal 2021

