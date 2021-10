Eliminatorias CONCACAF 2022

Estados Unidos tuvo que reponerse de un gol tempranero para remontar y vencer 2-1 a Costa Rica en la jornada 6 del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Costa Rica ya que apenas al minuto 1 un error defensivo le permitió a Keysher Fuller poner el 0-1, eso obligó a Estados Unidos a tomar la iniciativo, al 15 Weston McKennie sacó disparo peligroso, al 23 Ricardo Pepi fallaba una muy clara, 2 minutos después llegó el empate con golazo de Sergiño Dest, los Ticos apostaban a estar bien parados atrás, en la recta final buscaron adelantar lineas, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Estados Unidos intentaba controlar las acciones, aunque al 56 Bryan Ruiz estuvo cerca de irse mano a mano pero Robinson enmendó su error, al 66 una jugada muy poco fortuita de Leonel Moreira terminó con la pelota en el fondo de su propio arco para el 2-1, Costa Rica tuvo que arriesgar en la recta final, pero el empate ya no llegó.

Con esta victoria Estados Unidos arribó a 11 puntos escalando al liderato del Octagonal, mientras Costa Rica se estancó en 6 unidades en el quinto lugar. Las eliminatorias se reanudarán el 12 de noviembre cuando USMNT reciba a México y los Ticos visiten a Canadá. Estados Unidos 2-1 Costa Rica.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Estados Unidos vs Costa Rica 2-1 Octagonal Final CONCACAF 2022

Last modified: octubre 13, 2021

Etiquetas: Costa Rica