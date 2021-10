UFC 267 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Blachowicz vs Teixeira en Directo?

UFC

Es la Semana de la Lucha en Fight Island. UFC 267 está sobre nosotros con una cartelera cargada que se lanzará desde Abu Dhabi este sábado 30 de octubre. El campeón de peso semipesado Jan Blachowicz se enfrentará al veterano Glover Teixeira en el evento principal, mientras que Petr Yan y Cory Sandhagen luchan por el cinturón interino de peso gallo en el evento co-estelar.

A los 41 años y a más de siete años de su anterior oportunidad por el cinturón de UFC, Teixeira es un retador al título poco probable. Aún así, una racha ganadora de cinco peleas que incluye dos victorias sobre ex retadores al título lo ha convertido en un contendiente tan fuerte en las 205 libras como está disponible en la era de la división posterior a Jon Jones.

Blachowicz ha demostrado ser un campeón legítimo, primero ganando el título vacante contra Dominick Reyes y luego defendiendo el título contra el campeón de peso mediano Israel Adesanya. En ambas peleas por el título, Blachowicz entró al octágono como el perdedor. Ese no será el caso contra Teixeira.

Mientras tanto, el evento co-principal presenta a un par de luchadores que vienen de derrotas luchando por el título interino en las 135 libras. Es un caso raro en el que los casamenteros pueden considerar una buena decisión, ya que Yan, el ex campeón, tenía el título en su enfrentamiento con Aljaimain Sterling y estaba ganando la pelea hasta que cometió una falta flagrante que lo llevó a la descalificación. Esperaba tener su revancha en este lugar, pero se consideró que Sterling no era apto para competir desde el punto de vista médico. Mientras tanto, Sandhagen perdió por decisión cerrada ante el ex campeón TJ Dillashaw, donde muchos creían que había hecho lo suficiente para ganar.

La acción comienza el 30 de octubre desde el Etihad Arena en Abu Dhabi. Es un evento “numerado” poco común de UFC que se transmitirá como un evento sin pago por evento.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 267?

Fecha: sábado 30 de octubre

Primeras preliminares: 7:00 a.m PT / 10:00 a.m. ET en Estados Unidos. 9:00 a.m en México.

Preliminares: 9 a.m PT / 12 p.m. ET en Estados Unidos. 11 a.m en México.

Cartelera principal: 11 a.m PT / 2 p.m. ET en Estados Unidos. 1 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star+ en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 267

Cartelera Principal:

Jan Blachowicz vs Glover Teixeira

Cory Sandhagen vs Petr Yan

Dan Hooker vs Islam Makhachev

Marcin Tybura vs Alexander Volkov

Khamzat Chimaev vs Li Jingliang

Magomed Ankalaev vs Volkan Oezdemir

Cartelera Preliminar:

Virna Jandiroba vs Amanda Ribas

Ricardo Ramos vs Zubaira Tukhugov

Albert Duraev vs Roman Kopylov

Benoit Saint-Denis vs Elizeu Zaleski dos Santos

Shamil Gamzatov vs Michal Oleksiejczuk

Makwan Amirkhani vs Lerone Murphy

Andre Petroski vs Hu Yaozong

Damir Ismagulov vs Magomed Mustafaev

Allan Nascimento vs Tagir Ulanbekov

Cómo ver UFC 267: Blachowicz vs Teixeira

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 267 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 10:00 a.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 12 p.m. ET, seguido del evento principal por ESPN+, que comenzará a las 2 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 267 está disponible de manera gratuita por ESPN+, que requiere una suscripción.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Star+ en su sistema de cable, mientras que en el resto de Latinoamérica será por ESPN.

UFC 267 EN VIVO

Así que estamos listos para disfrutar de una gran tarde con peleas muy interesantes que podrían marcar el ritmo rumbo al cierre de año y ya pensando en lo que tendremos en el 2022. Los esperamos con toda la cobertura minuto a minuto, los resultados y ganadores de las peleas.

UFC 267 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Blachowicz vs Teixeira en Directo?

Last modified: octubre 29, 2021

Etiquetas: Canal UFC 267