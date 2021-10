Elche vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este sábado 30 de octubre en la jornada 12 de la Liga Española 2021-2022, cuando Elche busque aprovechar su condición de local para dar la campanada, sin embargo saben que tendrán que recibir a un Real Madrid que saldrá obligado a llevarse el botín completo del Martínez Valero.

Hora y Canal Elche vs Real Madrid

Sede: Estadio Manuel Martínez Valero, Elche, Valencia, España

Hora: 2:00 pm de España. 6:00 am de Centroamérica. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Elche vs Real Madrid en VIVO

El cuadro de Elche ha tenido una buena campaña hasta ahora manteniéndose fuera de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero saben que la competencia se mantiene muy cerrada. Después de 11 jornadas suman par de victorias, 4 empates y han caído en 5 choques.

Los Ilicitanos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Alavés siendo superados 1-0 en un duelo ante un rival directo por la salvación.

Por su parte, el Real Madrid ha sido uno de los protagonistas del campeonato, pero tampoco se han visto tan dominadores como en otras ocasiones y sus números son muestra clara de eso al sumar 6 triunfos, 3 empates y un solo descalabro, pero el margen de error cada vez es menor.

Los Merengues vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Osasuna firmando un empate 0-0.

Tanto Elche como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan con la misión de sumar en carrera por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Ilicitanos en la quinceava posición con 10 puntos, mientras los Merengues son sublíderes con 21 unidades y un duelo pendiente en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Elche vs Real Madrid.

