Malmo vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2021-22

Champions League 2021-2022

Abrimos las emociones de la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions League 2021-2022 este martes 2 de noviembre con un buen partido donde el Malmo buscará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa al recibir a un Chelsea que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Eleda Stadium.

Hora y Canal Malmo vs Chelsea

Sede: Eleda Stadium, Malmö, Suecia

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. TNT en México. TUDN en Estados Unidos.

Malmo vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Malmo esta marcando el ritmo de la competencia en la liga sueca donde es líder en solitario. El pasado sábado vencieron 2-3 al Sirius en un duelo amistoso que les sirvió para afinar detalles.

Por su parte, el Chelsea esta teniendo una buena campaña en la Premier League donde suman 8 victorias, un empate y una derrota en 10 duelos ubicándose en lo más alto de la tabla. El pasado sábado visitaron al Newcastle logrando doblegarlos 0-3 con doblete de Reece James.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez apenas el pasado 20 de octubre en la jornada 3 de esta fase de grupos en Stamford Bridge. En aquel duelo los Blues no tuvieron demasiadas complicaciones para llevarse un contundente triunfo 4-0 con doblete de Jorge Luiz Frello y goles de Andreas Christiansen y Kai Havertz.

Tanto el Malmo como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas, aunque la realidad es que los Blues son favoritos por su mayor potencial y lo sucedido hace apenas unos días, pero los Suecos están en casa intentarán sumar sus primeros puntos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Malmo vs Chelsea.

Malmo vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Champions League 2021-22

Last modified: noviembre 1, 2021

