Eliminatorias CONCACAF 2022

Panamá dio un golpe de autoridad logrando una grandísima victoria 2-1 sobre El Salvador en la jornada 8 del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para El Salvador ya que apenas a los 12 minutos Jairo Henríquez los puso al frente, tras eso tuvieron un par de oportunidades de marcar el segundo, pero poco a poco Panamá pasó a controlar totalmente las acciones con oportunidades claras, sin embargo al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corrían 5 minutos cuando Cecilio Waterman logró el empate, dos minutos después Freddy Góndola firmaba la remontada con el 2-1 para Panamá, eso obligó a El Salvador a arriesgar un poco más, sin embargo el gol del empate no llegó.

Con esta victoria Panamá arribó a 14 puntos colocándose en la tercera posición, mientras El Salvador se estancó en 6 unidades. En actividad de la jornada 9 de las Eliminatorias, en enero, los Canaleros visitarán a Costa Rica y La Selecta visitará a Estados Unidos. Panamá 2-1 El Salvador.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Panamá vs El Salvador 2-1 Octagonal Final CONCACAF 2022

Last modified: noviembre 17, 2021

Etiquetas: Cecilio Waterman