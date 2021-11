[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Canadá vs México 2-1 Octagonal Final CONCACAF 2022

Eliminatorias CONCACAF 2022

Canadá dio un golpe de autoridad logrando vencer claramente 2-1 a México en la jornada 8 del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022.

El partido arrancó con ligero dominio de México que tenía la pelota, pero la realidad es que no había nada de claridad en ningún arco, realmente no había nada que contar en el primer tiempo, parecía que nos íbamos al descanso con el 0-0, sin embargo al 45+2 un mal rechace de Memo Ochoa le dejó al pelota al Cyle Larin que solamente empujó para el 1-0. Para el segundo tiempo, apenas corrían 7 minutos cuando en un centro a balón parado Ochoa se quedó “amarrado” en la linea de gol para que Larin llegara en el área chica poniendo el 2-0 a favor de Canadá, tras eso México intentaba responder, pero no generaba nada, un par de remates de Piojo Alvarado fue lo más peligroso, pero nada que realmente inquiete Borjan, hasta que al 90 un centro del Tecatito Corona encontró a Héctor Herrera que no perdonó de cabeza para el 2-1, pero demasiado tarde para buscar el empate a pesar de que se volcaron con todo al ataque.

Con esta victoria Canadá arribó a 16 puntos colocándose como líder y perfilando su boleto a Qatar, mientras México se complicó el pase directo al quedar tercero con 14 unidades. En actividad de la jornada 9 del Octagonal, en enero, la Hoja de Maple visitará a Honduras y el Tricolor hará lo propio ante Jamaica. Canadá 2-1 México.

