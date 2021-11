Liverpool vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 20 de noviembre en la reanudación de la Premier League 2021-2022, cuando el Liverpool busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los vuelva a meter a la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a un Arsenal que llega motivado listo para sumar en Anfield.

Hora y Canal Liverpool vs Arsenal

Sede: Anfield, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Liverpool ha tenido una buena campaña en términos generales, sin embargo saben que en la carrera por el título no hay margen de error, por lo que en casa no pueden fallar. Después de 11 jornadas suman 6 victorias, 4 empates y han perdido en una sola ocasión.

Los Reds vienen de una dura derrota en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando cayeron 3-2 en su visita al West Ham.

Por su parte, Arsenal ha venido con un paso ascendente muy marcado demostrando que pueden pelear por los primeros puestos. Ellos cosechan 6 triunfos, par de empates y han caído derrotados en 3 juegos.

Los Gunners llegan en un gran momento al ligar cuatro victorias consecutivas y 10 duelos sin caer. En la jornada pasada doblegaron al Watford con solitaria anotación de Emile Smith Rowe.

Tanto el Liverpool como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Reds en el cuarto lugar con 22 puntos, mientras los Gunners están un puesto abajo con 20 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Arsenal.

