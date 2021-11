Lazio vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Serie A 2021-22

Serie A

Gran partido tendremos este sábado 20 de noviembre en la jornada 13 de la Serie A 2021-2022, cuando la Lazio busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los meta a la pelea por los primeros puestos, pero recibirán a una Juventus que esta urgida de quedarse con el botín del Stadio Olimpico.

Hora y Canal Lazio vs Juventus

Sede: Stadio Olimpico, Roma, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Lazio vs Juventus en VIVO

El cuadro de la Lazio ha tenido una campaña buena en términos generales, pero si aspira a meterse a zona de Champions no puede fallar en casa. Después de 12 jornadas suman 6 victorias, 3 empates y han perdido en 3 choques.

Las Águilas vienen de una gran victoria, previo a la Fecha FIFA, cuando recibieron al Salernitana logrando doblegarlos 3-0 con goles de Ciro Immobile, Pedro y Luis Romero.

Por su parte, la Juventus ha sido una de las decepciones del campeonato peleando en media tabla, sin margen de error en la lucha por meterse a competencias europeas. Ellos cosechan apenas 5 victorias, 3 empates y han caído en 4 juegos.

La Vecchia Signora viene de tomar un respiro en la jornada previa a la Fecha FIFA cuando, en casa, lograron doblegar a la Fiorentina con solitaria anotación de Juan Guillermo Cuadrado al 90+1.

Tanto la Lazio como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos cuadros tienen la misión de llevarse las tres unidades que los meta a la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a las Águilas en la quinta posición con 21 puntos, mientras la Vecchia Signora es octavo con 18 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Lazio vs Juventus.

