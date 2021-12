Osasuna vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Gran partido tendremos este domingo 12 de diciembre siguiendo con la jornada 17 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Osasuna busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita meterse a la parte alta de la tabla, pero tendrán que recibir a un Barcelona que llega urgido de llevarse el botín completo de El Sadar.

Hora y Canal Osasuna vs Barcelona

Sede: Estadio El Sadar, Pamplona, Navarra, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Bolivia y Venezuela. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Osasuna vs Barcelona en VIVO

El cuadro del Osasuna ha tenido una campaña irregular y sus números son muestra clara de eso al sumar 5 victorias, 6 empates y han sido vencidos en otros 5 duelos, por lo que en casa intentarán llevarse las tres unidades.

Los Rojillos vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Levante siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Por su parte, el Barcelona ha sido una de las decepciones del campeonato y una muestra fue la derrota en la jornada pasada cayendo en casa 0-1 ante el Betis, eso los dejó con 6 triunfos, 5 empates y 4 partidos perdidos.

Los Blaugranas siguieron con su mal momento a media semana donde quedaron eliminados de la Champions League al ser goleados 3-0 en su visita al Bayern Múnich.

Tanto el Osasuna como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Rojillos en la décima posición con 21 puntos, mientras que los Blaugranas son séptimos con 23 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Osasuna vs Barcelona.

