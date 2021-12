Napoli vs Empoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Serie A 2021-22

Serie A

Gran partido tendremos este domingo 12 de diciembre en la jornada 17 de la Serie A 2021-2022, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga en carrera por el título, no pueden fallar cuando reciban a un Empoli que intentará sorprender en el Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Empoli

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. Paramount+ en Estados Unidos.

Napoli vs Empoli en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una buena temporada siendo uno de los protagonistas, pero vienen de una dura derrota en la jornada pasada cayendo en casa 2-3 ante el Atalanta, eso los dejó con 11 victorias, 3 empates y un par de partidos perdidos.

Gli Azzurri viene de tomar un respiro a media semana logrando su clasificación a la fase final de la Europa League al vencer 3-2 al Leicester City con doblete de Elif Elmas y uno más de Adam Ounas, la mala noticia fue la lesión de Chucky Lozano.

Por su parte, el Empoli ha tenido un buen torneo en términos generales peleando lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Ellos suman 7 triunfos, par de empates y 7 partidos perdidos en 16 fechas.

La Azzurri viene de una gran victoria en la jornada pasada doblegando 3-1 al Udinese con goles de Petar Stojanovic, Nedim Bajrami y Andrea Pinamonti.

Tanto el Napoli como el Empoli saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan decididos a llevarse el botín en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos al Gli Azzurri como tercero con 36 puntos, mientras marcha la Azzurri onceavo con 23 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Empoli.

Napoli vs Empoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Serie A 2021-22

Last modified: diciembre 11, 2021

Etiquetas: Canal Napoli vs Empoli