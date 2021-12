UFC 269: Charles Oliveira vs Dustin Poirier EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Es fácil olvidar que Charles Oliveira es el campeón que se dirige a su tan esperado enfrentamiento con Dustin Poirier. Es incluso más fácil olvidar que el actual campeón reinante de UFC más largo está peleando en el evento co-estelar. Es lamentable que Amanda Nunes no tenga a nadie que pueda despertar los intereses de los fanáticos que están frente a ella, pero eso es todo. No se equivoque, Julianna Peña está tratando de que la gente se preocupe, pero es difícil entusiasmarse con su historial. Afortunadamente para Peña, no necesita hacer mucha promoción ya que la gran mayoría de los fanáticos de las MMA van a encontrar el dinero para tirar por Oliveira y Poirier. Si bien el evento principal no es tan esperado entre el público en general como las dos últimas peleas de Poirier, ambas contra Conor McGregor, podría ser la pelea más esperada para el año 2021 para aquellos que siguen de cerca el deporte.

Poirier, que estuvo en el centro de atención del deporte durante los últimos años, sus peleas con Justin Gaethje, Max Holloway y Khabib Nurmagomedov fueron posiblemente peleas de mayor perfil que cualquier otra cosa en la que Oliveira haya estado, y mucho menos las peleas de McGregor, lo tiene en el asiento del conductor en este certamen a pesar de que Oliveira es el campeón. Muchos ven a Poirier como el campeón sin corona por estas razones. Si uno quiere argumentar que Poirier debería haber sido insertado en la pelea por el título en mayo, estaría de acuerdo. Sin embargo, Poirier eligió voluntariamente no seguir esa vía, y en su lugar eligió tomar la pelea de la trilogía con McGregor para completar su cuenta bancaria. No lo culpo, pero no puede ser un campeón sin corona si voluntariamente decide no luchar por el cinturón.

Dicho esto, cualquiera que esté en el centro de atención en la lucha general contra el más alto nivel de competencia y Poirier no es una excepción a esa regla. Independientemente de lo que alguien piense de McGregor, las victorias sobre Gaethje y Holloway son posiblemente mejores victorias que las victorias de Oliveira sobre Tony Ferguson y Michael Chandler. Por lo tanto, aunque no estoy de acuerdo con el sentimiento de que Poirier es el campeón sin corona, al menos entiendo de dónde viene el sentimiento, ya que la única derrota de Poirier en los últimos cinco años fue ante Khabib, la CABRA para muchos seguidores respetables del deporte.

La transformación de Poirier de un contendiente marginal de peso pluma a la élite, y masivo, liviano que es ahora ha sido nada menos que increíble. Poirier podría ser un poco exaltado en el pasado, pero ahora es un luchador tan cerebral como lo es. Eso no significa que no esté por encima de meterse en una pelea, pero eso solo está sucediendo en sus términos. A pesar de ser lento, Poirier, que nunca fue un mal boxeador, ha agudizado su boxeo hasta el punto de que he escuchado opiniones creíbles que afirman que es el mejor boxeador del deporte. Dada su capacidad para superar a su oponente o dominarlo, es difícil discutir.

La pregunta es si podrá mantener la pelea en pie. Oliveira, el poseedor del récord de la mayoría de las presentaciones en la historia de UFC, es un mago absoluto en el tapete. Cuando el brasileño era más joven, podía ser demasiado confiado e imprudente, pero ha pasado mucho tiempo desde que Oliveira cometió un error en la lona que le costó. Poirier no es un luchador pobre de ninguna manera, pero tiene una tendencia a dar la espalda y si hay alguien que puede hacerle pagar por eso, es Oliveira.

Sin embargo, tampoco es que Poirier sea completamente seguro para los pies. Es posible que Oliveira haya tenido que esperar hasta su pelea número 24 en UFC antes de registrar su primer KO / TKO, pero ha acumulado dos más en las siguientes cuatro peleas, incluida la sobre Chandler que le otorgó el título a Oliveira. Dueño de un cuerpo larguirucho, Oliveira puede permitirse ser más arriesgado en los pies que la mayoría, ya que no le importa que un oponente salte a su guardia si Oliveira golpea la lona. Dado lo bien que Oliveira se recuperó de que Chandler lo lastimara mientras lo invitaba a su guardia, también demostró que aparentemente ha superado los problemas mentales que le impidieron cumplir su promesa incluso antes.

Hay muchos factores a considerar en este duelo. Dado el progreso de Oliveira en los pies, parece plausible que pueda KO o someter a Poirier. Por otro lado, parece poco probable que Poirier obtenga una victoria por sumisión. De hecho, parece probable que la dimensión de lucha de Poirier no sea un factor. Sin embargo, mientras que Poirier se ha adentrado en aguas profundas muchas veces en su carrera, entrando en las rondas del campeonato en la caída, arrastrándolos a las slugfests, Oliveira nunca ha entrado en las rondas del campeonato. Sí, ha estado en peleas programadas para cinco asaltos, pero nunca fueron muy profundas. He cambiado muchas veces sobre quién creo que ganará, pero voy en dirección a Poirier por esta razón: su corazón nunca ha sido cuestionado. Oliveira parece haber cambiado de página, pero incluso en los tiempos en que Poirier parecía relegado a ser un contendiente marginal, nadie cuestionó su corazón. No se puede decir lo mismo de Oliveira.

Pick: Poirier vía TKO de RD4

