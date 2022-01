Liga Española 2021-2022

Foto: @El_Hincha12

El Real Madrid impuso condiciones logrando vencer 2-0 al Athletic Bilbao en la gran Final de la Supercopa de España 2022 en Arabia Saudita.

El partido arrancó con dominio del Real Madrid que intentaba tomar las riendas, sin embargo no estaban finos en el penúltimo toque, el Athletic Bilbao apostaba a esperar atrás con algunos ataques rápidos y balones parados, finalmente la presión Merengue rindió frutos al 38 cuando Luka Modric sacó gran disparo para poner el 1-0, al 44 Sancet se quedó cerca del empate, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos se marcó un penal por una mano de Yeray, Karim Benzema no perdonó para poner el 2-0, eso obligó al Athletic Bilbao a intentar reaccionar, pero no podían generar peligro, los minutos pasaban y realmente no se veía por donde los Leones le hicieran daño a unos Merengues que se vieron muy cómodos aguantando el triunfo a pesar que al 87 Eder Militao se fue expulsado.

Así, el Real Madrid se quedó con la Supercopa de España llegando a 12 títulos y poniéndose a solamente uno de alcanzar al Barcelona, mientras Athletic Bilbao dejó el título que habían ganado el año pasado. Los Merengues visitarán a Elche el jueves en la Copa del Rey. Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao.

[Vídeo] Resultado, Resumen, Goles y Campeón Real Madrid vs Athletic 2-0 Supercopa de España 2022

Last modified: enero 16, 2022

Etiquetas: Athletic Bilbao