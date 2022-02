Colombia vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie del Caribe 2022

Béisbol

Buen juego nos espera este martes 1 de febrero abriendo la actividad de la jornada 5 de la Serie del Caribe 2022, cuando Colombia busque llevarse un nuevo triunfo pensando en las semifinales, pero tendrán que medirse a Puerto Rico que intentará irse con dignidad del Quisqueya.

Hora y Canal Colombia vs Puerto Rico

Sede: Estadio Quisqueya, Santo Domingo, República Dominicana

Hora: 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos. 8:30 am de México y Centroamérica. 10:30 am de República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico.

Canal: SKY Sports en México. ESPN Deportes en Estados Unidos. Wapa en Pueto Rico. CDN en República Dominicana.

Colombia vs Puerto Rico en VIVO

La novena de Colombia ha tenido un gran papel en esta Serie del Caribe haciendo historia al lograr ganar más juegos de los que habían ganado desde su participación hace 3 años, sin embargo saben que es el momento de apretar el paso.

Los Caimanes de Barranquilla vienen de un gran juego el día de ayer cuando se midieron a la República Dominicana redondeando el gran momento al vencerlos 2-1.

Por su parte, Puerto Rico ha sido la gran decepción de la competencia estando ya eliminados al perder los 4 juegos que han disputado, por lo que intentarán despedirse con algo de dignidad.

Los Criollos de Caguas vienen de un duro descalabro el día de ayer cuando se midieron a México siendo superados 5-0 y con ello quedando fuera de la pelea por la clasificación.

Tanto Colombia como Puerto Rico saben de la importancia de este juego ya que ambos quieren cerrar con todo, aunque los Caimanes son favoritos al llegar ya clasificados y en un gran momento, pero los Criollos quieren despedirse con el triunfo tras el pésimo torneo que han tenido. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Colombia vs Puerto Rico.

