Chelsea vs Palmeiras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Mundial de Clubes 2022

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 12 de febrero con la gran final del Mundial de Clubes 2022, cuando el Chelsea busque imponer su jerarquía para hacerse con el título, sin embargo tendrán que medirse a un Palmeiras que saldrá motivado listo para demostrar su jerarquía en la cancha del Mohammed Bin Zayed.

Hora y Canal Chelsea vs Palmeiras

Sede: Estadio Mohammed Bin Zayed, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TNT Sports en México, Argentina y Centroamérica. Fox Deportes en Estados Unidos.

Chelsea vs Palmeiras en VIVO

El cuadro del Chelsea es el gran favorito para llevarse el título de la competencia, tiene un plantel más poderoso, sin embargo saben que tendrán que mostrar una mejor cara a lo mostrado hace unos días.

Los Blues vienen de un buen triunfo en semifinales el pasado miércoles cuando visitaron al Al Hilal logrando doblegarlos con solitaria anotación de Romelu Lukaku, en un duelo donde dejaron muchas dudas.

Por su parte, el Palmeiras llegaba con mucha motivación a esta competencia intentando volver a levantar un trofeo de este tipo para Sudamérica, ya cumplieron estando en esta final, pero saben que pueden dar la campanada.

El Verdao no tuvo demasiadas complicaciones en la ronda de semifinales, el pasado martes, cuando se midieron al Al-Ahly en un duelo cerrado logrando doblegarlos 2-0 con goles de Raphael Veiga y Eduardo Pereira.

Tanto el Chelsea como el Palmeiras saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita hacerse con el título, no hay margen de error, el ganador será campeón y el perdedor se irá con el siempre amargo sabor del subcampeonato. En los pronósticos los Blues son favoritos, pero el Verdao tiene para competir. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Palmeiras.

