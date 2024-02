Manchester City vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Premier League 2023-2024

Premier League 2023-2024

Tres meses después de su fascinante empate 4-4 en Stamford Bridge, Manchester City y Chelsea se enfrentan de nuevo en el Etihad Stadium para un enfrentamiento de la Premier League 2023-2024 este sábado 17 de febrero.

Mientras los Citizens luchan por alcanzar al Liverpool en la cima, sus homólogos del oeste de Londres buscan mejorar sus esperanzas de clasificar entre los siete primeros.

Hora y Canal Manchester City vs Chelsea

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Manchester City vs Chelsea en VIVO

Los partidos siguen siendo densos y rápidos para el Manchester City mientras continúa su búsqueda de otro triplete histórico, pero los hombres de Pep Guardiola han tenido pocos problemas para establecer otra de sus características rachas ganadoras durante un período crucial en la segunda mitad de la temporada.

De hecho, los Citizens han ganado cada uno de sus últimos 11 partidos en todas las competiciones, una racha que comenzó con éxito en el Mundial de Clubes a mediados de diciembre y se amplió más recientemente gracias a una victoria a domicilio por 3-1 sobre Copenhague en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el martes.

Los goles de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden aseguraron que el Manchester City tomara una ventaja de dos goles en su partido de vuelta en casa dentro de tres semanas; su atención ahora vuelve a la carrera por el título de la Premier League mientras intentan cerrar la brecha de dos puntos que los separa del líder Liverpool, que momentáneamente podría alejarse cinco puntos si vence al Brentford en el partido inicial del sábado a la hora del almuerzo.

El Manchester City se está preparando para tres partidos en casa de sus próximos cuatro y agradecerá un regreso al Etihad, donde no ha perdido ninguno de sus últimos 22 partidos de la Premier League. También han ganado seis de sus últimos ocho encuentros en casa en la máxima categoría contra el rival del sábado, el Chelsea, y han mantenido la portería a cero en cinco de esas victorias en el proceso.

Sin embargo, ha sido difícil para los Citizens mantener su portería a cero esta temporada, ya que el equipo de Guardiola ha encajado goles en 11 de sus últimos 13 partidos de la Premier League, y no pueden permitirse el lujo de mostrar debilidades defensivas este fin de semana contra un Chelsea que los superó por cuatro goles en el partido de ida y desde entonces ha marcado ocho goles en sus últimos tres partidos de este mes.

La forma frustrantemente inconsistente del Chelsea ha sido el catalizador detrás de su mediocridad en la mitad de la tabla en lo que va de temporada, y después de sufrir dos derrotas por cuatro goles ante Liverpool y Wolverhampton Wanderers, la presión se ha aliviado un poco sobre el entrenador Thomas Tuchel luego de dos importantes victorias fuera de casa por 3-1 sobre Aston Villa y Crystal Palace.

Cinco días después de vencer al Villa en un partido de desempate de la cuarta ronda de la Copa FA en posiblemente su mejor actuación de la temporada hasta la fecha, los Blues estaban al borde de la derrota contra el Crystal Palace el lunes, cuando iban perdiendo en el medio tiempo después de no poder anotar un solo tiro acertado a pesar de tener un 80% de posesión en Selhurst Park.

Sin embargo, el Chelsea salió con un equipo diferente después del descanso y sus esfuerzos se vieron recompensados cuando el ex jugador de los Eagles, Conor Gallagher, cerró la segunda mitad con un doblete, antes de que Enzo Fernández sellara la victoria en el tiempo de descuento.

Después de haber registrado 10 victorias, cuatro empates y 10 derrotas en 24 partidos de la Premier League, pocos pueden sorprenderse al ver al Chelsea languidecer en el décimo lugar, pero asegurar el fútbol europeo para la próxima temporada sigue siendo una posibilidad para los Blues, ya que están a solo dos puntos del Newcastle United en el séptimo lugar, y a siete puntos del Manchester United en el sexto lugar: dos equipos que el Chelsea aún debe enfrentarse en casa.

Thomas Tuchel y compañía deben encontrar consistencia rápidamente si quieren escalar puestos en la tabla, pero el éxito el sábado podría resultar un desafío, ya que no han podido ganar ninguno de sus últimos siete encuentros con el Manchester City desde que consiguieron un famoso triunfo por 1-0 en la final de la Champions League de 2021. Los Blues también han concedido de manera alarmante en 18 de sus últimos 19 enfrentamientos de la Premier League contra los Citizens.

Pronóstico Manchester City vs Chelsea

Los neutrales llegan al partido del sábado con la esperanza de presenciar un encuentro igualmente apasionante al espectáculo de ocho goles que se desarrolló entre el Manchester City y el Chelsea en noviembre, y se esperan goles una vez más, considerando no solo la amenaza ofensiva de ambos equipos sino también sus vulnerabilidades en la parte de atrás.

Sin embargo, es difícil respaldar a un Manchester City desenfrenado que persigue el título y que ha convertido el Etihad en una fortaleza y tiene una gran cantidad de delanteros en forma a su disposición que pueden llevar a los campeones a una séptima victoria consecutiva en la Premier League.

Predicción: Manchester City 3-1 Chelsea

