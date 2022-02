Barcelona vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

Europa League

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 17 de febrero en los 16avos de Final de la Europa League 2021-2022, cuando el Barcelona haga su debut en la competencia con la misión de pegar primero pensando en la clasificación, pero tendrán que recibir a un Napoli que llega decidido a salir con vida de su dura visita al Estadio Camp Nou.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona esta teniendo una temporada irregular en LaLiga de España donde marchan en la cuarta posición, aunque parecen venir con plan ascendente de la mano de Xavi. El pasado domingo visitaron al Espanyol logrando un milagroso empate 2-2 con gol de Luuk de Jong al 90+6.

El Barca fue la gran decepción de la fase de grupos de la Liga de Campeones al finalizar en la tercera posición del sector E quedando por debajo del Bayern Múnich y Benfica, sin duda fue un duro golpe para el equipo.

Por su parte, el Napoli está teniendo una buena temporada en la Serie A manteniéndose en la pelea por la cima. El pasado sábado recibieron al Inter de Milán en un duelo cerrado donde Lorenzo Insigne los puso al frente, pero tuvieron que conformarse con el 1-1.

Gli Azzurri tuvo una actuación agridulce en la fase de grupos de la Liga Europea terminando segundo del sector C por debajo del Spartak Moscú, pero dejando fuera al Leicester City.

Tanto el Barcelona como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar el primer golpe en esta serie que luce como una de las más cerradas y emocionantes, por lo que esta ida podría marcar la pauta rumbo a lo que viene.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez en los octavos de final de la Champions League 2019-20. La ida fue eel 25 de febrero de 2020 con empate 1-1 en Italia, mientras que la vuelta en el Camp Nou fue en agosto con triunfo del Barca 3-1 con anotaciones de Lenglet, Leo Messi y Luis Suárez.

Hora y Canal Barcelona vs Napoli

El juego entre Barcelona vs Napoli se estará disputando en punto 6:45 pm de España e Italia; en Estados Unidos iniciará a las 9:45 am del Pacífico y 12:45 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:45 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:45 pm

Bolivia y Venezuela: 1:45 pm

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2:45 pm

La transmisión del partido Napoli vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar Liga de Campeones en España; en México, Argentina y el resto de Latinoamérica será por ESPN y Fox Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Napoli en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este gran partido que luce muy atractivo con ambos equipos candidatos al título. En los pronósticos el Barca es favorito al estar en casa, pero Gli Azzurri, del Chucky Lozano, intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Napoli.

Barcelona vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

