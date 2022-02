Champions League 2021-2022

El Bayern Múnich dio un golpe de autoridad logrando un buen empate 1-1 en su visita al RB Salzburg a pesar de su mal juego en la ida de los Octavos de Final de la Champions League 2021-2022.

El partido arrancó a un gran ritmo, desde el inicio el RB Salzburg demostraba que venía a competir y al 21 un error defensivo le permitió a Chukwubuike Adamu ponerlos al frente con el 1-0, tras eso el duelo se mantenía cerrado, el Bayern Múnich intentaba responder con algunas oportunidades, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo seguía parejo, el Bayenr Múnich buscaba tomar las riendas pero el RB Salzburg estaba muy bien parado y no renunciaba al ataque, al 77 en un contragolpe Sané se quedó cerca, 3 minutos después el Salzburg parecía liquidar con disparo de Ullrich que salvó el arquero, el rebote le quedó a Adamu que parecía mandarla al fondo, pero Pavard salvó de manera increíble, parecía que no había más, pero al 90 Muller mandó un centro preciso que Kingsley Coman no perdonó para el 1-1 final.

Así, el Bayern Múnich perfiló su boleto a la siguiente ronda que intentará liquidar el 8 de marzo cuando reciban a un RB Salzburg que tendrá que salir por el triunfo si quiere dar la campanada. RB Salzburg 1-1 Bayern Múnich.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles RB Salzburg vs Bayern Múnich 1-1 Champions League 2021-2022

Etiquetas: Bayern Múnich