Zenit vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

Gran partido nos espera este jueves 17 de febrero abriendo la ida de los 16avos de Final de la Europa League 2021-2022, cuando el Zenit busque aprovechar su condición de local para pegar primero ante un Betis que saldrá decidido a dar un golpe de autoridad en su visita al Krestovski.

Hora y Canal Zenit vs Betis

Sede: Estadio Krestovski, San Petersburgo, Rusia

Hora: 6:45 pm de España. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Zenit vs Betis en VIVO

El cuadro del Zenit esta disputando la Atlantic Cup donde ha cumplido con un buen papel ganando 2 partidos y empatando uno. El pasado viernes visitaron al Brondby logrando derrotarlos 1-2.

Los Rusos participaron en la Champions League el semestre pasado cumpliendo con un papel irregular al sumar apenas una victoria, par de empates y 3 derrotas, pero eso fue suficiente para quedar tercero del sector H por debajo de la Juventus y Chelsea.

Por su parte, el Betis ha sido una de las sorpresas en LaLiga de España donde marchan en al tercera posición. El pasado domingo visitaron al Levante logrando doblegarlos 2-4 con doblete de Nabil Fekir.

Los Béticos tuvieron una actuación irregular en la fase de grupos de esta Liga Europea donde terminaron segundos del sector G por debajo del Bayer Leverkusen, pero arriba del Celtic y Ferencváros.

Tanto el Zenit como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de pegar primero en una serie que luce muy cerrada. Los Rusos son ligeros favoritos en esta ida al estar en casa, pero los Béticos, de Diego Lainez y Andrés Guardado, intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Zenit vs Betis.

