Manchester City vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido nos espera este sábado 19 de febrero siguiendo con la jornada 26 de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester City busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que los siga acercando al título, pero tendrán que recibir a un Tottenham que está urgido de dar la gran campanada en su visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Tottenham

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica.

Manchester City vs Tottenham en VIVO

El cuadro del Manchester City está cumpliendo con una temporada espectacular que los tiene perfilados a un nuevo título ya que en 25 jornadas suman 20 triunfos, 3 empates y han perdido en un par de ocasiones. En la jornada pasada aplastaron 0-4 al Norwich.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en la ida de los octavos de final de la Champions League 2021-2022 donde visitaron al Sporting Lisboa dando un golpe de autoridad al aplastarlos 0-5 con doblete de Bernardo Silva y anotaciones de Riyad Mahrez, Phil Foden y Raheem Sterling.

Por su parte, el Tottenham ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla y necesitan apretar el paso en la pelea por competencias europeas. Ellos suman 11 triunfos, 3 empates y 8 partidos perdidos.

Los Spurs vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando recibieron a los Wolves siendo superados 0-2.

Tanto el Manchester City como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Citizens como líderes con 63 puntos, mientras los Spurs marchan octavos con 36 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Tottenham.

Manchester City vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2021-22

Last modified: febrero 18, 2022

Etiquetas: Canal Manchester City vs Tottenham