Jorge Linares vs Zaur Abdullaev EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

El ex campeón de peso ligero de la AMB y el CMB Jorge Linares de Venezuela se dirige a Ekaterimburgo, Rusia, este sábado 19 de febrero para enfrentarse al héroe local Zaur Abdullaev. La pelea de 12 rounds se anuncia como una eliminatoria de peso ligero del CMB. Linares peleó por última vez en mayo cuando dejó caer una controvertida decisión unánime ante el campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney, mientras que Abdullaev vio acción por última vez en septiembre cuando venció a Dejan Zlaticanin por el título vacante de peso ligero de plata del CMB.

Hora y Canal Linares vs Abdullaev

Sede: RCC Boxing Academy, Ekaterinburgo, Rusia

Hora: 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos. 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Bolivia y Venezuela.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Jorge Linares vs Zaur Abdullaev

Linares, de 36 años, defendía el título de peso ligero de la AMB por cuarta vez cuando se encontró con Vasyl Lomachenko en mayo de 2018 y, aunque derribó a Lomachenko en el sexto asalto, fue noqueado en el décimo. Ganó el cinturón en 2016 y también lo defendió contra Anthony Crolla dos veces por decisión unánime, noqueó a Darleys Pérez en el noveno asalto, superó a Luke Campbell por decisión dividida y luego venció a Mercito Gesta por decisión unánime.

Después de perder ante Lomachenko, detuvo a Abner Cotto en el tercer round cuatro meses después. Sin embargo, su buena racha terminó en enero de 2018 cuando Pablo César Cano lo noqueo en el primer asalto. Linares se recuperó al vencer a Al Toyogon en un acto de confianza antes de noquear a Carlos Morales en cuatro rounds y luego enfrentarse a Haney. Después de toda esta acción, los fanáticos verán que Linares ingresará al ring con marca de 47-6 y 29 Kos.

Linares tiene mucha experiencia, habilidad y velocidad de clase mundial y también es un ex campeón mundial de peso pluma y superpluma que recientemente ha estado viviendo en Japón. Ganó el cinturón vacante de peso ligero del CMB en diciembre de 2014 al derrotar a Javier Prieto en el cuarto episodio en Tokio. El CMB se lo quitó en febrero de 2016, aunque después de sufrir una lesión en la mano y no poder defender el título. Luego lo nombraron Campeón Diamante del WBC por lo que vale.

Las otras derrotas de Linares han sido contra Juan Salgado en 2009, Antonio DeMarco en 2011 y Sergio Thompson en 2012. Esas derrotas revelaron una barbilla cuestionable ya que los tres hombres lo noquearon al igual que Lomachenko y Cano, lo que significa que cinco de sus seis derrotas han sido por la vía rápida . Las mayores victorias de Linares han sido sobre Cotto, Campbell, Crolla (dos veces), Jesús Chávez, Oscar Larios, Nihito Arakawa y Rocky Juarez.

Mide 5 pies y 8 pulgadas de alto con un alcance de 69 pulgadas y ha boxeado 332 rounds desde que se convirtió en profesional en 2002. Linares tiene un poder decente ya que lleva un índice de nocaut del 54.7 por ciento, pero solo tiene dos nocauts en su últimas 10 peleas y ha perdido tres de sus últimas seis. Ha noqueado a dos oponentes desde octubre de 2015, por lo que su poder podría estar disminuyendo en este momento de su carrera.

Abdullaev es un joven de 27 años que subirá al ring con marca de 14-1 con 8 Kos. Mide 5 pies y 9 pulgadas de alto con un alcance no listado, por lo que es una pulgada más alto que Linares. Disfrutó de una excelente carrera amateur ya que ganó una medalla de plata en el Campeonato Nacional Juvenil Ruso en 2010 y el Campeonato Europeo Juvenil en 2011 y llegó a los cuartos de final del Campeonato Nacional Juvenil Ruso en 2012.

Tiene un poder promedio en sus puños con una tasa de nocaut actual del 53,3 por ciento y ha detenido a uno de sus últimos cuatro oponentes. Abdullaev se convirtió en profesional en 2017 y ha peleado 102 asaltos desde entonces. Sus mayores victorias han sido contra Zlaticanin, Humberto Martinez, Roberto Gonzales, Ardie Boyose, Deiner Berrio y Hank Lundy. También ha ganado algunos títulos menores como profesional, incluidos los campeonatos juveniles WBC Silver y WBO.

Este no será el primer paso en su clase para Abduallev, ya que se enfrentó a Devin Haney por el título mundial interino de peso ligero del CMB en septiembre de 2019 y fue noqueado después de cuatro asaltos. Esa pelea tuvo lugar en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York en lo que ha sido su única pelea fuera de Rusia hasta el momento. Por supuesto, volverá a pelear en casa este fin de semana.

Predicción Linares vs Abdullaev

Abdullaev es poderoso y le gusta derribar a sus oponentes, pero Linares tiene mejores habilidades de boxeo. El problema es que puede ser noqueado si no está 100% preparado. Linares lució muy bien contra Haney el año pasado y sigue siendo competitivo a los 36 años de edad. Sin embargo, será difícil vencer a un boxeador más joven en su ciudad natal, incluso si está en su nivel absoluto. Esta es otra decisión difícil y el sentido común dice ir con el boxeador más joven en casa, pero si Linares está concentrado y su mentón se mantiene en alto, debería irse de Rusia con una victoria o un empate.

Linares tiene mejores habilidades puras pero ha sido detenido cinco veces.

Pick: Linares

