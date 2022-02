Osasuna vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este sábado 19 de febrero siguiendo con la jornada 25 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Osasuna busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir soñando con competencias europeas, pero tendrán que recibir a un Atlético de Madrid que está desesperado de quedarse con el triunfo en El Sadar.

Hora y Canal Osasuna vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio El Sadar, Pamplona, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Movistar LaLiga en España.

Osasuna vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Osasuna ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla lejos de la zona de descenso. Después de 24 jornadas suman 8 victorias, 8 empates y han caído derrotados en otros 8 choques.

Los Rojillos vienen de un gran triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Rayo Vallecano goleándolos 0-3 con goles de Jon Moncayola, Rubén García y Kike García.

Por su parte, el Atlético de Madrid está teniendo un torneo realmente decepcionante y necesitan apretar en la recta final si no quieren quedarse fuera de la próxima Champions League. En 24 duelos suman 11 triunfos, 6 empates y 7 partidos perdidos.

Los Colchoneros vienen de un durísimo golpe a media semana en duelo que tenían pendiente donde recibieron al Levante siendo superados 0-1.

Tanto el Osasuna como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos ahora que nos acercamos al último tercio de temporada; en la tabla general encontramos a los Rojillos en la novena posición con 32 puntos, mientras los Colchoneros son quintos con 39 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Osasuna vs Atlético de Madrid.

