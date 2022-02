Valencia vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 25 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Seguimos con la intensa actividad de la jornada 25 de la Liga Española 2021-2022 este domingo 20 de febrero con un gran partido donde el Valencia buscará aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita alejarse de la zona baja y tomar un respiro, pero tendrán que recibir a un Barcelona que llega urgido de quedarse con el botín completo del Estadio Mestalla.

Como llegan los equipos

El cuadro del Valencia ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla, aunque han venido a menos en las últimas semanas, por lo que les urge reaccionar en casa. Después de 24 fechas suman 7 victorias, 9 empates y han caído en 8 choques.

Los Naranjeros vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Alavés siendo superados 2-1.

Por su parte, el Barcelona ha tenido una campaña irregular y les urge apretar si quieren quedarse con uno de los boletos a la próxima Champions. En la jornada pasada igualaron 2-2 ante el Espanyol para colocarse con 10 triunfos, 9 empates y han perdido en 4 duelos.

Los Blaugranas vienen de un amargo empate a media semana en la ida de los 16avos de Final de la Europa League 2021-2022 donde recibieron al Napoli en un duelo en el que tuvieron que venir de atrás para rescatar el 1-1 con gol de Ferran Torres.

Tanto el Valencia como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Naranjeros en la doceava posición con 30 puntos, mientras los Blaugranas son cuartos con 39 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 17 de octubre en la jornada 9 de la actual campaña en el Camp Nou. En aquel choque José Luis Gaya puso al frente a los Naranjeros, pero con goles de Ansu Fati, Memphis Depay y Philippe Coutinho los Blaugranas remontaron para el 3-1 final.

Hora y Canal Valencia vs Barcelona

El juego entre Valencia vs Barcelona se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 pm del Pacífico y 10:15 am del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:15 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:15 am

Bolivia y Venezuela: 11:15 am

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:15 pm

La transmisión del partido Barcelona vs Valencia en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Valencia vs Barcelona en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a conseguir la victoria en la pelea por sus objetivos. En los pronósticos los Blaugranas son favoritos por su mejor calidad y momento, pero los Naranjeros están en casa e irán con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Barcelona.

