Wolves vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Premier League 2021-22

Partido muy atractivo tendremos este domingo 20 de febrero siguiendo con la jornada 26 de la Premier League 2021-2022, cuando los Wolves vuelvan a casa con la misión de llevarse un triunfo que los meta de lleno en la lucha por competencias europeas, pero recibirán a un Leicester City que saldrá decidido a sumar en su dura visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Leicester

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 9:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica.

Wolves vs Leicester en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una gran temporada que los tiene luchando con todo por competencias europeas, sin embargo saben que no hay margen de error en un torneo muy cerrado. Después de 23 jornadas cosechan 11 victorias, 4 empates y han sido vencidos en 8 duelos.

Los Lobos vienen de un gran triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Tottenham logrando doblegarlos 0-2 con anotaciones de Raúl Jiménez y Leander Dendoncker.

Por su parte, el Leiester City ha tenido un torneo irregular peleando en media tabla lejos de la zona europea que era su objetivo. En 22 fechas suman 7 triunfos, 6 empates y 9 descalabros. Vienen de igualar 2-2 ante el West Ham en la jornada pasada.

Los Foxes tuvieron actividad a media semana en la ida de los 16avos de final de la Conference League donde no tuvieron problemas para golear 4-1 al Randers con goles de Wilfred Ndidi, Harvey Barnes, Patson Daka y Kiernan Dewsbury-Hall.

Tanto los Wolves como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por competencias europeas; en la tabla general encontramos a los Lobos en la séptima posición con 37 puntos, mientras los Foxes son onceavos con 27 unidades, aunque ambos con duelos pendientes en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Leicester.

