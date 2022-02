West Ham vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos la actividad de este domingo 27 de febrero en la jornada 27 de la Premier League 2021-2022, cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los acerque a competencias europeas, pero recibirán a unos Wolves que llegan dolidos, pero listos para regresar a la senda del triunfo en el Olímpico de Londres.

Hora y Canal West Ham vs Wolves

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica.

West Ham vs Wolves en VIVO

El cuadro del West Ham ha tenido una campaña irregular viniendo a menos en esta segunda vuelta, por lo que en casa es vital el hacerse fuertes. Después de 26 jornadas cosechan 12 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 8 duelos.

Los Hammers vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Newcastle logrando tomar ventaja con gol de Craig Dawson, peor tuvieron que conformarse con el 1-1.

Por su parte, los Wolves han tenido una gran temporada, pero saben que necesitan apretar el paso si sueñan con meterse a competencias europeas. Ellos han disputado 25 duelos con saldo de 12 victorias, 4 empates y 9 descalabros.

Los Lobos vienen de un durísimo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron al Arsenal en un duelo en el que Hwang Hee-chan los puso al frente a los 10 minutos, pero a 8 minutos del final los empataron y al 90+5 un autogol de José Sá los dejó con las manos vacías.

Tanto el West Ham como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por competencias europeas; en la tabla general encontramos a los Hammers en la sexta posición con 42 puntos, mientras los Lobos , de Raúl Jiménez, con séptimos con 41 unidades y un duelo pendiente en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Wolves.

