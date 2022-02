Sevilla vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Partido muy atractivo tendremos este domingo 27 de febrero en la jornada 26 de la Liga Española 2021-2022 con el Gran Derbi, donde el Sevilla buscará aprovechar su condición de local para seguir en carrera por el título, pero recibirán a un Betis que llega decidido a salir con vida de su visita al Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Betis

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. ESPN+ en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica.

Sevilla vs Betis en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido una gran temporada siendo uno de los protagonistas, sin embargo saben que no pueden aflojar en la pelea por el título. En la jornada pasada igualaron 1-1 ante el Espanyol para colocarse con 14 victorias, 9 empates y han perdido en apenas un par de ocasiones.

Los Nervionenses, con Tecatito Corona como titular, tuvieron actividad a media semana en la vuelta de los 16avos de final de la Europa League donde visitaron al Dinamo Zagreb cayendo 1-0, pero logrando avanzar con global 3-2.

Por su parte, el Betis está teniendo una gran temporada siendo la gran revelación, pero saben que no pueden bajar la guardia. En la jornada pasada vencieron 2-1 al Mallorca para colocarse con 14 victorias, 4 empates y han perdido en 7 choques.

Los Béticos también tuvieron actividad a media semana en un duelo muy cerrado donde recibieron al Zenit firmando un 0-0 para avanzar en la Europa League.

Tanto el Sevilla como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y con ello dar un golpe de autoridad rumbo al último tercio de temporada; en la tabla general encontramos a los Nervionenses como sublíderes con 51 puntos, mientras los Béticos son terceros con 46 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Betis.

