Galatasaray vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Europa League 2021-2022

Partido sumamente atractivo tendremos este jueves 17 de marzo en la vuelta de los octavos de final de la Europa League 2021-2022, cuando el Galatasaray busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de la clasificación y la sorpresa ante un Barcelona que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Nef Stadyumu.

Como llegan los equipos

El cuadro del Galatasaray está teniendo una temporada realmente decepcionante en la Liga Turca estando más cerca de la zona de descenso que la de puestos europeos, aunque vienen de un gran triunfo el pasado lunes venciendo al Besiktas con doblete de Karem Akturkoglu.

Por su parte, el Barcelona ha tenido un paso ascendente en LaLiga de España donde ya se ubican en la tercera posición. El pasado domingo recibieron al Osasuna logrando vencerlos 4-0 con doblete de Ferran Torres y anotaciones de Pierre Emerick Aubameyang y Riqui Puig.

Estos dos equipos se vieron las caras en el partido de ida el jueves pasado en el Camp Nou. En aquel choque los Blaugranas dominaron con claridad, tuvieron sus oportunidades, pero fueron incapaces de abrir la puerta de un Avrupa Fatihi que se paró bien atrás para firmar un buen empate 0-0 para ellos.

Tanto el Galatasaray como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar para clasificar, la serie quedó abierta tras la ida, el ganador avanzará y el perdedor quedará eliminado de la Europa League.

Hora y Canal Galatasaray vs Barcelona

El juego entre Galatasaray vs Barcelona se estará disputando en punto de las 6:45 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 9:45 am del Pacífico y 12:45 pm del Este. Otros horarios son:

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:45 am

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:45 pm

Bolivia y Venezuela: 1:45 pm

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2:45 pm

La transmisión del partido Barcelona vs Galatasaray en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar Liga de Campeones en España; en México y el resto de Latinoamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Galatasaray vs Barcelona en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a llevarse el triunfo y con eso firmar el ansiado pase a cuartos de final. En los pronósticos los Blaugranas son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Turcos están en casa donde es vital hacerse fuertes. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Galatasaray vs Barcelona.

