Sevilla vs Real Sociedad EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Liga Española 2021-22

Gran partido nos espera este domingo 20 de marzo siguiendo con la jornada 29 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Sevilla busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga con la velita encendida en la pelea por el título, pero tendrán que recibir a una Real Sociedad que saldrá decidida a sorprender en el Sánchez-Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Real Sociedad

Sede: Estadio Ramón Sánchez- Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 5:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Sevilla vs Real Sociedad en VIVO

El cuadro del Sevilla ha tenido una gran campaña siendo uno de los protagonistas, incluso peleando por el título, sin embargo en la jornada pasada igualaron 1-1 en su visita al Rayo Vallecano, eso los dejó con 15 victorias, 11 empates y han perdido en un par de ocasiones.

Los Nervioneneses, con el Tecatito Corona como titular, vienen de un durísimo golpe a media semana quedando eliminados de la Europa League al perder en tiempos extra a manos del West Ham.

Por su parte, la Real Sociedad ha tenido un buen torneo manteniéndose en zona europea, pero saben que la competencia se mantiene cerrada y no hay margen de error. En 28 jornadas suman 13 victorias, 8 empates y han perdido en 7 duelos.

Los Txuri-urdin vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Alavés logrando superarlos con solitaria anotación de Martín Zubimendi.

Tanto el Sevilla como la Real Sociedad saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por competencias europeas y luchar incluso por la Champions League; en la tabla general encontramos a los Nervionenses como sublíder con 56 puntos, mientras que los Txuri-Urdin son sextos con 47 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Sevilla vs Real Sociedad.

