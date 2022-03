Nottingham vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final FA Cup 2021-2022

Premier League 2021-2022

Gran partido tendremos este domingo 20 de marzo siguiendo con los cuartos de final de la FA Cup 2021-2022, cuando el Nottingham Forest busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita seguir su camino, aunque para ello tendrán que hacer un choque perfecto al recibir a un Liverpool que saldrá a imponer su jerarquía en su visita a The City Ground.

Hora y Canal Nottingham vs Liverpool

Sede: The City Ground, Nottingham, Inglaterra

Hora: 6:00 pm de Reino Unido. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Nottingham vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Nottingham ha tenido una temporada algo irregular en la Championship donde se ubican en la octava posición. Pero el pasado martes lograron un gran triunfo 3-1 sobre el QPR en lo que fue su segundo triunfo seguido y el tercero en sus últimos 4 choques.

Los Tricky Trees lograron su boleto a esta ronda de la Copa tras vencer 2-1 al Huddersfield Town con anotaciones de Sam Surridge y Ryan Yates.

Por su parte, el Liverpool está teniendo una gran temporada en la Premier League donde es sublíder a solamente una unidad de la cima. El pasado miércoles visitaron al Arsenal logrando superarlos 0-2 con goles de Diogo Jota y Roberto Firmino.

Los Reds sufrieron de más en la ronda pasada de la copa donde recibieron al Norwich logrando superarlos 2-1 con doblete de Takumi Minamino.

Tanto el Nottingham como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a las semifinales, aunque la realidad es que los Reds son claros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero los Tricky Trees están en casa y saldrán sin nada que perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Nottingham vs Liverpool.

