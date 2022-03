Roma vs Lazio EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Serie A 2021-22

Serie A

Buen partido tendremos este domingo 20 de marzo siguiendo con la jornada 30 de la Serie A 2021-2022, cuando la Roma busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los acerque al objetivo europeo, pero tendrán que recibir a la Lazio que saldrá decidido a salir con vida de su visita al Olímpico de Roma.

Hora y Canal Roma vs Lazio

Sede: Estadio Olímpico, Roma, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Roma vs Lazio en VIVO

El cuadro de la Roma ha tenido una campaña irregular y una muestra fue el milagroso empate de la jornada pasada cuando, con gol de Lorenzo Pellegrini al 90+4, salvaron el 1-1 ante el Udinese, eso los dejó con 14 victorias, 6 empates y 9 descalabros.

La Loba tuvo actividad a media semana en la vuelta de los octavos de final de la Conference League donde, en casa, igualaron 1-1 ante el Vitesse para avanzar con global 2-1.

Por su parte, la Lazio ha tenido un buen torneo manteniéndose en la pelea por competencias europeas. Ellos cosechan 14 triunfos, 7 empates y han perdido en 8 juegos.

Las Águilas vienen de una nueva victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Venezia logrando doblegarlos con solitaria anotación de Ciro Immobile.

Tanto la Roma como la Lazio saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por competencias europeas; en la tabla general encontramos a La Loba en la séptima posición con 48 puntos, mientras las Águilas son quintos con 49 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Roma vs Lazio.

