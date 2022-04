WWE Wrestlemania EN VIVO Domingo 3 de Abril Cartelera, Cobertura, Ganadores, Resultados 2022

Lucha Libre

La segunda noche de WrestleMania de dos noches de este fin de semana desde el AT&T Stadium en Arlington, Texas, presenta lo que WWE anuncia como «el combate de WrestleMania más grande de todos los tiempos» cuando el campeón de WWE Brock Lesnar se enfrenta al campeón universal Roman Reigns para unificar los dos títulos mundiales.

Pero el combate entre Lesnar y Reigns no es el único choque importante del evento del domingo. La cartelera presenta celebridades, campeonatos y enfrentamientos entre talentos del salón de la fama.

Echemos un vistazo más de cerca a quién predicen nuestros expertos que saldrá victorioso en la Noche 2 de WWE WrestleMania 38, que comienza a las 8 p.m. ET (Horarios Completos) el domingo y se transmite en vivo en Peacock (Canales Completos) luego de un programa de inicio una hora antes

2022 WWE WrestleMania 38 Domingo 3 de abril

Campeonato de parejas femenino: Queen Zelina y Carmella (c) vs Sasha Banks y Naomi vs Rhea Ripley y Liv Morgan vs Natalya y Shayna Baszler

Si bien esta es sin duda una colección de equipos juntos que persiguen un título que Zelina y Carmella ganaron en noviembre y solo defendieron una vez (en enero), es bueno ver que más personas tienen la oportunidad de participar en WrestleMania. El acto de Zelina y Carmella se ha ido al suelo con cada combate que se reduce a que Corey Graves distraiga a Carmella en el ringside porque ahora que tienen un reality show en YouTube, su relación de repente importa en la pantalla. Eso significa que los movimientos más probables son que WWE mantenga al equipo atado para promover el programa o sigan adelante dividiendo el equipo y haciendo que peleen. Iré con este último y la oportunidad de que Banks y Naomi peleen como campeonas.

Pick: Sasha Banks y Naomi ganan los títulos.

Johnny Knoxville vs Sami Zayn

WWE es muy bueno trabajando con celebridades durante un combate. Además de Tyson Fury, es difícil recordar alguna pelea reciente de celebridades que no haya llevado a un gran «¡Guau! ¿Puedes creerlo?» reacciones Con eso en mente, espera que Zayn vs Knoxville sea un viaje divertido mientras dure. Zayn es exactamente el tipo de talón adecuado para perder este combate y que esa derrota sea un beneficio para fortalecerlo. Zayn disfruta de haber sido «agraviado» o avergonzado y perder contra el tipo de las bromas de dobles encaja perfectamente. Sin lugar a dudas, es el movimiento correcto para que Knoxville obtenga la victoria.

Pick: Johnny Knoxville gana

Bobby Lashley vs Omos

WWE se ha metido en una situación sin salida aquí. Lashley regresa de varios meses al margen y su regreso debería resultar en una victoria. Omos ha sido imparable como estrella individual y ese aura recibe un gran golpe cuando sufre su primera derrota. ¿Entonces a donde vas? El impulso de Tank Lashley en su regreso o el corte del tacón monstruoso de Omos en las rodillas. Si hay algo aquí, puede ser encontrar la forma más económica de que Lashley pierda, lo que podría reducirse a que MVP se vuelva contra él y pase a administrar a Omos. Eso beneficiaría al monstruo al darle a alguien que pueda manejar el micrófono y extender el programa con Lashley por un tiempo.

Pick: Omos gana

Pat McAfee vs Austin Theory

McAfee es tan querido por los fanáticos que es difícil verlo perder ante Austin Theory, quien tiene mucho tiempo en su carrera para recuperarse de una derrota ante un atleta profesional convertido en comentarista. McAfee demostró que tiene habilidades de lucha libre en un par de combates con Adam Cole que desafiaron las expectativas. Tal vez la promoción se dirija hacia un programa más largo que involucre a McMahon, quien se espera que esté en la esquina de Theory, y McAfee, pero, suponiendo que ese no sea el caso, elegiré a McAfee para ganar.

Pick: Pat McAfee gana

Campeonato de Parejas de Raw — RK-Bro (c) vs The Street Profits vs Alpha Academy

La conversación desde que RK-Bro comenzó su carrera ha sido que Randy Orton y Riddle tendrán que separarse y pelear. Probablemente sea cierto dado que a la WWE le encanta dividir los equipos. Tan entretenido como RK-Bro es como un acto, tienes la sensación de que WWE se está poniendo ansioso por separarlos para una pelea menos entretenida. Que Orton haya llegado a abrazar completamente a Riddle como su amigo es probablemente una señal de que el equipo está condenado. Perder los títulos en el gran escenario sin duda podría dar inicio a esa historia y Alpha Academy es el equipo más entretenido para presentarse como campeones.

Pick: Alpha Academy gana los títulos

Edge vs AJ Styles

El Edge que hemos visto lanzando promociones directamente de un e-fed de finales de la década de 1990 ha sido el punto más bajo del regreso de Edge. WWE ha seguido en gran medida el mismo patrón con las rivalidades de Edge desde su regreso, extendiendo las cosas en una serie de dos o tres partidos. Con eso en mente, es poco probable que la historia entre Styles y Edge termine con un solo combate, incluso si logra robar el espectáculo en WrestleMania. Con eso en mente, puede tener más sentido que Edge se lleve la victoria.

Pick: Edge gana

Título vs título: Brock Lesnar (c) vs Roman Reigns (c)

Esto es en gran medida una sacudida. Se puede argumentar que cualquiera de los dos abandone WrestleMania como campeón indiscutible. Lesnar es la amenaza más creíble para la racha récord de Reigns y está atrasado en la venganza. Reigns es un artista de tiempo completo para la WWE en la mejor racha de su carrera, a pesar de los momentos de estancamiento. WWE debería crear un contendiente que realmente pueda beneficiarse de destronar a Reigns. Ese contendiente no está a la vista. Si bien eso puede invocar más confianza en Lesnar, tengo la esperanza de que WWE vea el valor de mantener a Reigns en la cima a medida que avanzan hacia nuevos retadores. Pick: Roman Reigns unifica los títulos

