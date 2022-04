WWE Wrestlemania EN VIVO Sábado 2 de Abril Cartelera, Cobertura, Ganadores, Resultados 2022

App Lucha Libre

El mayor fin de semana del año en la lucha libre profesional se acerca con el WrestleMania 38 de dos noches que arrancará este sábado y continuará el domingo desde el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

Como se espera de WrestleMania, casi todas las estrellas principales de la WWE estarán en acción. Eso incluye a ambas campeonas femeninas, que defenderán sus títulos durante la Noche 1 del evento. La campeona femenina de Raw, Becky Lynch, está lista para defender su cinturón contra Bianca Belair, mientras que Charlotte Flair pondrá su título femenino de SmackDown en juego contra Ronda Rousey.

Además, la estrella de las redes sociales Logan Paul se unirá a The Miz cuando se enfrenten a Rey y Dominik Mysterio en pelea por equipos. Los lados han estado peleándose durante semanas con Paul y Miz tomando la delantera sobre los Mysterios cuando los cuatro se enfrenten. Y un invitado sorpresa espera a Seth Rollins cuando obtenga su ansiado combate en WrestleMania contra un oponente aún no anunciado.

Se espera que la primera noche del evento termine con «Stone Cold» Steve Austin regresando a WrestleMania para aparecer en el «KO Show» de Kevin Owens, una confrontación que casi garantiza que terminará en violencia.

Echemos un vistazo más de cerca a la cartelera y quién saldrá victorioso en la Noche 1 de WWE WrestleMania 38, que comienza a las 8 p.m. (Horario completos) y se transmite en vivo por Peacock (¿Dónde ver en vivo?) luego de un programa de inicio una hora antes.

2022 WWE WrestleMania 38 Sábado 2 de abril

Drew McIntyre vs Happy Corbin

Una pelea con Corbin y Madcap Moss que se ha prolongado durante meses es, por supuesto, un gran paso atrás respecto a WrestleManias anteriores para McIntyre. Aún así, es obvio que WWE todavía lo ve como un tipo que pertenece al evento principal, por lo que la rivalidad de Corbin ha sido una forma de mantener al escocés en la televisión hasta que llegue el momento de volver a ser elevado. Corbin se ha convertido en un rudo al que se le puede colocar en cualquier lugar, perder la gran pelea y pasar a enemistarse con otro babyface. No hay motivo para que McIntyre pierda aquí.

Pick: Drew McIntyre gana

Campeonato de Parejas de SmackDown — The Usos (c) vs. Shinsuke Nakamura & Rick Boogs

Esto podría encajar absolutamente como un combate estándar de «caras en WrestleMania«. Dicho esto, no sé si Nakamura y Boogs son los que acaban con la larga racha de campeones de los Usos. Nakamura y Boogs son un acto que parece gustarle a la WWE, pero es difícil ignorar que Nakamura tuvo una carrera reciente de 182 días con el campeonato intercontinental y solo defendió el cinturón una vez entre ganar y perder el título.

Pick: The Usos retienen los títulos

The New Day vs Sheamus y Ridge Holland

WWE estaba trabajando para un enfrentamiento de New Day y una lucha por equipos de seis hombres. Desafortunadamente, Big E sufrió una terrible lesión hace semanas en SmackDown y se está recuperando de una fractura en el cuello. Entre la lesión de E, la inclusión descuidada de Butch y el ángulo de enfrentamiento de New Day, todas las señales apuntan a una victoria amigable para los fanáticos de Kingston y Woods.

Pick: The New Day gana

The Miz & Logan Paul vs Los Misterios

No existe una realidad en el multiverso en expansión lo suficientemente cruel como para someter a los fanáticos de la WWE a una victoria de Logan Paul en WrestleMania. Rey Mysterio es uno de los chicos buenos más perdurables de la lucha libre profesional y el entretenimiento deportivo. The Miz y Paul son contrastes fácilmente desagradables para un tándem padre-hijo que debería dejar WrestleMania con las manos en alto.

Pick: Los Mysterios ganan

Seth Rollins vs TBA

La única sorpresa aquí sería si el misterioso oponente de Rollins no es un Cody Rhodes que regresa. Sin embargo, lo será, y con eso en mente, no debería haber ningún misterio sobre el ganador. Lo peor que podrían hacer para traer a Rhodes de regreso después de su tiempo en las Indias y como parte fundadora de AEW sería que perdiera la noche en que regresa a la promoción. Esto debería ser una obviedad.

Pick: Cody Rhodes gana

Campeonato Femenil de Raw – Becky Lynch (c) vs Bianca Belair

Realmente no hay forma de que WWE «cumpla» con que Lynch venza a Belair en cuestión de segundos en SummerSlam. Dicho esto, la única «conclusión» justificable de la historia de Belair sería recuperar el título en el gran escenario. Cualquier cosa menos sería bastante horrible. Tampoco le haría daño a Lynch dejar la televisión por un tiempo y reorganizar su personaje en pantalla porque ha perdido mucha de la magia que la había convertido en una fuerza tan importante en el pasado.

Pick: Bianca Belair gana el título

Campeonato Femenil de SmackDown — Charlotte Flair (c) vs Ronda Rousey

Rousey recientemente hizo un regreso triunfal en Royal Rumble en enero e inmediatamente entró en un programa superior contra Charlotte Flair. No espere que la compañía detenga su impulso ahora. Flair hará una gran demostración de sí misma pero, cuando todo esté dicho y hecho, Rousey emergerá como la nueva campeona femenina de SmackDown.

Pick: Ronda Rousey gana el título

Last modified: abril 1, 2022

Etiquetas: WrestleMania