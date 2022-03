WWE Wrestlemania 2022 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

Lucha Libre

El diseño de cualquier evento de WrestleMania puede decidir el éxito o el fracaso del gran espectáculo anual de la WWE.

En 2002, la compañía optó por programar a Chris Jericho contra Triple H en el evento principal de WrestleMania X8 en lugar de The Rock contra Hulk Hogan, y el resultado fue una multitud agotada que no respondió tan fuerte como debería haberlo hecho. Pelea de campeonato indiscutible.

Este año, dos décadas después, WWE ha aprendido la lección.

Brock Lesnar vs Roman Reigns es, sin lugar a dudas, la pelea más candente de la cartelera, la pelea más publicitada y fuertemente promocionada de cualquier noche de The Showcase of the Immortals. Cerrará el espectáculo el domingo, pero ¿qué pasa con los otros combates?

¿Qué pelea es la más interesante en su respectiva noche?

Antes del extraordinario evento premium en vivo, predecimos la lista de cada pelea y analizamos la cartelera completa de WrestleMania 38.

Cartelera y Calendario PPV

Por tercer año, WrestleMania se llevará a cabo durante dos noches, esta vez desde el magnífico AT&T Stadium en Arlington, Texas. La cartelera presenta varios encuentros de campeonatos, una serie de peleas de rencor y apariciones de celebridades en el ring, ya que WWE brinda los aspectos clave que ayudan a diferenciar su evento principal de otros eventos premium en vivo.

Sábado 2 de abril

Lucha Campeonato Femenil de SmackDown: Ronda Rousey vs Charlotte Flair (c)

Lucha Campeonato Femenil de Raw: Bianca Belair vs Becky Lynch (c)

Fatal 4-Way Campeonato Femenil de Parejas: Sasha Banks y Naomi vs. Rhea Ripley y Liv Morgan vs. Natalya y Shayna Baszler vs. Carmella y Queen Zelina (c)*

Lucha Campeonato de Parejas de SmackDown: Shinsuke Nakamura y Rick Boogs vs. The Usos (c)

El show de KO con «Stone Cold» Steve Austin

Rey y Dominik Mysterio vs The Miz y Logan Paul

Seth Rollins vs Oponente misterioso

Drew McIntyre vs Happy Corbin

Kofi Kingston y Xavier Woods vs Sheamus y Ridge Holland

Domingo 3 de abril

Ganador Takes All Campeonatos Universal y de la WWE: Brock Lesnar vs. Roman Reigns

Pelea Todo Vale: Johnny Knoxville vs. Sami Zayn

Lucha Triple Amenaza Campeonatos en Parejas de Raw: RK-Bro (c) vs. The Street Profits vs Alpha Academy

AJ Styles vs Edge

Bobby Lashley vs Omos

Pat McAfee vs Austin Theory

Pronóstico Pelea del sábado

Orden de peleas previsto (apertura del evento principal)

Belair vs Lynch por el Campeonato Femenil de Raw

McIntyre vs Corbin

Boogs y Nakamura vs. The Usos por el Campeonato de Parejas de SmackDown

Kingston y Woods vs Sheamus y Holanda

Rollins vs Oponente misterioso

Fatal 4-Way por el Campeonato de Parejas Femenil

Mysterios vs Miz y Paul

Flair vs Rousey por el Campeonato Femenil de SmackDown

El show de KO con «Stone Cold» Steve Austin

Algunos se burlarán de la idea de un segmento promocional que finalice la Noche 1 de WrestleMania, pero ¿alguien en la cartelera quiere intentar seguir la confrontación física de Austin con Owens? La arena explotará cuando The Texas Rattlesnake camine por el pasillo y con expectativas de más físico de lo que hemos visto en Stone Cold desde su retiro en 2003, pero es poco probable que algún combate en la cartelera del sábado pueda recuperar a la multitud.

Los fanáticos estarán exhaustos después de gritar a todo pulmón por el miembro del Salón de la Fama y alentarlo mientras entrena con Owens. Flair y Rousey, aunque sería agradable verlas competir en el cierre del sábado, no tienen una historia detrás de ellas lo suficientemente fuerte como para recuperar a los fanáticos después de eso.

Seguirá siendo el evento principal del programa, un combate en el que Rousey debería capturar el título de la marca azul por primera vez en su carrera de entretenimiento deportivo.

Belair y Lynch dando inicio a la noche se siente como la opción más apropiada y continuaría la tendencia de WWE de iniciar el evento con un combate de alto perfil que marca la pauta para el resto de la cartelera.

Rollins y el oponente misterioso, que se espera que sea Cody Rhodes, se ubican justo en el medio de la cartelera. De esa manera, sorprende a la multitud después de algunos combates de cartelera y brinda la oportunidad de refrescarse antes de los combates más destacados de la noche.

Pronóstico Pelea del domingo

Orden de peleas previsto (apertura del evento principal)

RK-Bro vs The Street Profits vs Alpha Academy por el Campeonato de Parejas de Raw

McAfee vs Austin Theory

Knoxville vs Zayn

Borde vs Styles

Lashley vs Omos

Reigns vs Lesnar por los Campeonatos WWE y Universal

La única certeza en la cartelera de WrestleMania 38 es que Brock Lesnar y Roman Reigns cerrarán la Noche 2. Es el encuentro más importante del año y el primer encuentro que se ha sentido como un gran evento principal de gran éxito en años.

Descubrir el resto de la alineación del domingo no fue tan fácil.

¿WWE va con dos luchas seguidas repletas de celebridades en McAfee vs Theory y Knoxville vs Zayn? Los combates son de naturaleza totalmente diferente, y los fanáticos han aceptado mucho tanto a Knoxville como a McAfee en sus roles, probablemente porque respetan la industria.

Si se toma la decisión de ir con ellos espalda con espalda, lo más sensato es que Edge y Styles golpeen el ring a la mitad de la cartelera. Va a ser el candidato a Match of the Year de esta cartelera y será difícil de seguir para cualquiera de inmediato, por lo tanto, colocar un Lashley vs. Omos menos caliente en el punto de enfriamiento.

Se garantiza que Randy Orton y Riddle harán estallar a la multitud y traerán un cierto nivel de energía al programa, lo que hace que la lucha por el título en parejas de Raw sea la elección perfecta de las luchas previamente anunciadas para el combate de apertura de la transmisión del domingo.

Hora y Canal Wrestlemania 2022

El magno evento de la WWE se llevará acabo este sábado 2 de abril y domingo 3 de abril y aquí les tenemos los horarios en los que podrán disfrutar del inicio de cada uno de los días en carteleras que serán de unas 4-5 horas. Horarios:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 5:00 pm

México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 6:00 pm

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 7:00 pm

Argentina, Brasil y Uruguay: 8:00 pm

La transmisión en VIVO del Wrestlemania 38 será por Peacock en PPV en los Estados Unidos. En México y Centroamérica será por Fox Premium, mientras que en Sudamérica se podrá ver por WWE Network y Star Action.

