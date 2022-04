Arsenal vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este sábado 9 de abril en la jornada 32 de la Premier League 2021-2022, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en carrera por un boleto a la próxima Champions League, pero tendrán que recibir al Brighton que intentará salir con vida de su visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Brighton

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC en Estados Unidos.

Arsenal vs Brighton en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una buena campaña en términos generales luchando con todo por un boleto a la próxima Champions League, pero en casa saben que es vital ganar. Después de 29 duelos suman 17 triunfos, 3 empates y 9 descalabros.

Los Gunners vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Crystal Palace siendo goleados 3-0.

Por su parte, el Brighton está teniendo una buena temporada estando lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo, pero saben que no pueden aflojar. Ellos cosechan 7 triunfos, 13 empates y 10 descalabros.

Las Gaviotas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Norwich en un duelo que dominaron totalmente, pero fueron incapaces de anotar para un 0-0 final.

Tanto el Arsenal como el Brighton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Gunners, de Marcelo Flores, en la quinta posición con 54 puntos, mientras las Gaviotas son novenas con 37 unidades en esa Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Brighton.

