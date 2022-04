Mallorca vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido tendremos este sábado 9 de abril siguiendo con la jornada 31 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Mallorca busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita salir de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Atlético de Madrid que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Son Moix.

Hora y Canal Mallorca vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio de Son Moix, Palma, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 am de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Mallorca vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Mallorca ha tenido una campaña muy complicada que esperan recomponer de la mano de Javier Aguirre soñando con salvarse del descenso. En 30 jornadas apenas suman 6 triunfos, 8 empates y han caído en 16 duelos con 7 descalabros consecutivos.

En el partido de debut de Aguirre en el banquillo, la jornada pasada, cayeron derrotados 1-0 en su visita al Getafe sufriendo, además, la expulsión de Franco Russo.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha cumplido con un buen torneo peleando entre los líderes y viviendo un gran momento. En la jornada pasada golearon 4-1 al Alavés, con dobletes de Joao Félix y Luis Suárez, para colocarse con 17 triunfos, 6 empates y 7 descalabros.

Los Colchoneros tuvieron actividad a media semana en la ida de los cuartos de final de la Champions League donde visitaron al Manchester City en un duelo cerrado, pero en el que terminaron cayendo 1-0.

Tanto el Mallorca como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos a los Piratas en la posición 18 con 26 puntos, mientras los Colchoneros son terceros con 57 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mallorca vs Atlético de Madrid.

Mallorca vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Liga Española 2021-22

Last modified: abril 8, 2022

Etiquetas: Atlético de Madrid