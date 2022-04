App Copa Libertadores 2022

Boca Juniors siguió sin convencer, pero logró vencer 2-0 al Always Ready en la jornada 2 de la Copa Libertadores 2022 en La Bombonera.

El partido arrancó de manera cerrada, Boca Juniors buscaba tomar las riendas pero el Always Ready respondía como podía, sin embargo al 25 Dario Benedetto apareció para marcar el 1-0, las cosas se complicaron para la visita al 45 cuando Rodrigo Ramallo se fue expulsado por una patada a Fabra. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía parejo, Always Ready estaba bien parado, aunque al 65 Salvio fallaba una muy clara, Vázquez se quedaba cerca de cabeza al 72, Boca Juniors no convencía, aunque sobrellevaba las acciones, hasta que al 90+6 Benedetto apareció para liquidar el 2-0 final.

Con esta victoria el Boca Juniors sumó sus 3 primeros puntos, mismos con los que se quedó el Always Ready en esta Copa Libertadores. Los Xeneizes recibirán al Lanús el domingo en la Liga Argentina. Boca Juniors 2-0 Always Ready.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Boca Juniors vs Always Ready 2-0 Copa Libertadores 2022

Last modified: abril 12, 2022

Etiquetas: Always Ready