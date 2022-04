[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Toluca vs Atlas 2-4 Torneo Clausura 2022

App Liga MX Torneo Clausura 2022

El Atlas dio un golpe de autoridad logrando una grandísima victoria 4-2 en su visita al Toluca en la jornada 16 del Torneo Clausura 2022 en el Nemesio Diez.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Toluca ya que apenas a los 4 minutos Valber Huerta los puso al frente, sin embargo 4 minutos después Aldo Rocha encontró el empate el Atlas, el duelo se mantenía movido, parecía que al descanso no había más, pero al 45+1 Julián Quiñones puso al frente a los Zorros tras fallar un penal pero mandarla al fondo en la segunda oportunidad. Para el segundo tiempo a los 57 minutos Óscar Vanegas cometía su segundo penal del juego y se iba expulsado, Julio Furch no perdonó el 1-3 para el Atlas, eso obligó a Toluca a irse con todo, al 89 Isais Violante anotaba el 2-3, pero con un hombre menos fue imposible pensar en el empate y al 90+7 Julián Quiñones puso el 2-4 final.

Con esta victoria Atlas arribó a 26 puntos escalando a la cuarta posición, mientras Toluca se estancó en 18 unidades en la catorceava posición. En actividad de la última jornada de la Liga MX, los Zorros recibirán a Tigres el sábado, un día después los Diablos Rojos visitarán al León. Toluca 2-4 Atlas.

