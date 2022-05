Toluca vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Femenil Clausura 2022

Liga MX Femenil

Partidazo sumamente atractivo tendremos este lunes 2 de mayo en el cierre de la fase regular de la Liga MX Femenil Clausura 2022, cuando Toluca busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo que les de la clasificación, pero recibirán a las Pumas que saldrán a «matar o morir» en su visita al Nemesio Diez.

Hora y Canal Toluca vs Pumas

Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Hora: 5:00 pm

Canal: Vix

Toluca vs Pumas en VIVO

La escuadra de Toluca ha tenido una campaña buena «a secas», lo que las tiene dependiendo de si mismas para clasificar, pero sin margen de error en esta última fecha. Después de 16 jornadas han cosechado 5 victorias, 5 empates y han caído en 6 enfrentamientos.

Las Diablas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al León en un duelo en el que tomaron ventaja en un par de ocasiones con goles de Patricia Jardón y Destinney Duron, sin embargo en ambas las alcanzaron para el 2-2 final.

Por su parte, Pumas ha tenido un torneo irregular y necesitan cerrar con triunfo si quieren llegar a la fiesta Grande. Ellas cosechan 5 victorias, 4 empates y han perdido en 7 choques.

La UNAM viene de una victoria de «oro puro» en la jornada pasada cuando recibieron al Atlético San Luis en un duelo que perdían, hasta que al 85 Aeriel Chavarin empató y al 90 Natalia Macías les dio la victoria 2-1.

Tanto Toluca como Pumas saben de la importancia de este partido dado que ambas llegan con la misión de ganar para avanzar, no hay margen de error, una avanzará y la otra quedará eliminada; en la tabla general encontramos a las Diablas Rojas en la octava posición con 20 puntos y a ellas hasta el empate las basta, mientras la UNAM es décima con 19 unidades y de no ganar quedarían eliminados de la Liga MX Femenil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Toluca vs Pumas.

