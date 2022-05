Fecha, Horario, Canal y Dónde ver por Internet Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol EN VIVO Box 2022

Box

Saúl «Canelo» Álvarez está en la búsqueda de convertirse en uno de los mejores boxeadores de la historia. Está buscando agregar otro título a su colección. El 7 de mayo, se enfrentará a Dmitry Bivol por el título de peso semipesado de la AMB de Bivol en T-Mobile Arena en Las Vegas.

El campeón de cuatro divisiones unificó la división de peso súper mediano en solo 11 meses. Su última pelea fue una victoria sobre el campeón de la FIB Caleb Plant en noviembre pasado. Desde que sufrió la única derrota de su carrera ante Floyd Mayweather en 2013, Canelo tiene marca de 15-0-1.

Bivol venció a Félix Valera en 2016 para ganar el título interino de peso semipesado de la AMB. Tras ser ascendido a campeón Regular en 2017, ha defendido el cinturón en cinco ocasiones, tres de ellas como Súper campeón. Su última pelea fue una victoria sobre Umar Salamov en diciembre.

Fecha y Hora Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol

Fecha: sábado 7 de mayo

Cartelera principal: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de Centroamérica. 9:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Pelea estelar: Aproximadamente 2 horas después del arranque de la cartelera PPV.

Canelo Alvarez vs Dmitry Bivol se llevará a cabo el sábado 7 de mayo. Se espera que el evento principal comience alrededor de la medianoche ET, dependiendo de cuánto duren las peleas de la cartelera.

Cómo ver Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol

Transmisión por internet: DAZN

La cartelera principal de Canelo vs Bivol se transmitirá en DAZN, que mostrará la pelea a través de un formato especial de pago por evento.

En México será por Box Azteca y Canal 5. En Latinoamérica será por ESPN.

Canelo Alvarez vs Dmitry Bivol Precio PPV: ¿Cuánto cuesta la cartelera?

Suscripción mensual a DAZN: $19,99 en EE. UU., $20 en Canadá, £7,99 en el Reino Unido.

Suscripción anual a DAZN: $99.99 en EE. UU., $150 en Canadá

Debido a que es un evento de pago por evento, la pelea costará $59.99 para los suscriptores actuales y $79.99 para los suscriptores nuevos.

Los clientes en el Reino Unido pueden registrarse en DAZN por £ 7.99 por mes.

También puede ordenar el evento en los EE. UU. a través de iNDEMAND: PPV.com ($24.99).

¿Dónde será Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol?

Sitio: T-Mobile Arena, Las Vegas

Canelo vs Bivol se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. La arena tiene capacidad para 20.000 personas para el boxeo. Canelo ha peleado allí cinco veces; Bivol competirá allí por primera vez.

Canelo Álvarez récord y biografía

Nacionalidad: Mexicana

Nacimiento: 18 de julio de 1990

Altura: 5-7 1/2

Alcance: 70,5 pulgadas

Peleas totales: 60

Récord: 57-1-2 (39 KO)

Dmitry Bivol recórd y biografia

Nacionalidad: rusa

Nacimiento: 18 de diciembre de 1990

Altura: 6-0

Alcance: 72 pulgadas

Peleas totales: 19

Récord: 19-0 (11 KO)

Cartelera Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol

Dmitry Bivol (c) vs Canelo Alvarez por el título de peso semipesado de la AMB

TBA vs Zhang Zhilei; pesos pesados

Montana Love vs Gabriel Valenzuela; pesos welter ligeros

Shakhram Giyasov vs Christian Gomez por el título de peso welter de Norteamérica de la FIB

Alexis Espino vs Aarón Silva; pesos medianos

Joselito Velázquez vs José Soto; pesos mosca

Marc Castro vs Pedro Vicente Scharbaai; pesos ligeros

Elnur Abduraimov vs Manuel Correa; super-pesos pluma

Fernando Ángel Molina vs Ricardo Valdovinos; superligeros

