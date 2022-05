Liga MX Femenil

Las Tigres dieron un golpe de autoridad aplastando 7-0 al Atlas en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil Clausura 2022 en el Jalisco.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para las Tigres ya que a los 7 minutos Uchenna Kanu ponía el 0-1, apenas 9 minutos después Nayeli Rangel anotaba un golazo para el 0-2, Atlas no podía reaccionar y al 38 Stephany Mayor marcaba el 0-3, la goleada siguió al 45 cuando Jackie Ovalle ponía el 0-4 al descanso. Para el segundo tiempo Tigres mantenía la presión y a los 7 minutos Jackie Ovalle ponía el 0-5, mientras que al 60 Mia Fishel se hacía presente en el marcador con el 0-6, Atlas no podía parar el poder de las Amazonas que bajaron el ritmo ya con la goleada consumada, pero todavía al 90+2 Stephany Mayor firmó el 0-7 final.

Así, las Tigres dieron un paso definitivo rumbo a las semifinales que liquidarán el próximo domingo cuando reciban al Atlas que intentará irse de la Liga MX Femenil con orgullo de su visita al Volcán. Atlas 0-7 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlas vs Tigres 0-7 Liga MX Femenil Clausura 2022

